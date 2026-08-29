Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Peňáz chce větší jméno, říká jeho trenér. Oktagon řeší dva polské soupeře, zápas může být v Karlových Varech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Peňázův trenér André Reinders pro iSport.cz potvrdil, že tým chtěl pro Brno „divácky atraktivnější“ jméno ze střední váhy Tipsport Gamechangeru. Vybraný soupeř ale oznámil, že se nestihne připravit, a celý plán se přesunul na pozdější datum.
Peňáz chce větší jméno, říká jeho trenér. Oktagon řeší dva polské soupeře, zápas může být v Karlových Varech

Peňáz chce větší jméno, říká jeho trenér. Oktagon řeší dva polské soupeře, zápas může být v Karlových Varech

Zdroj: Oktagon
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Brichta se označil za neúspěšného zápasníka a nahlas přemýšlí o konci. Pak prozradil, co ho drží v MMA
Brichta se označil za neúspěšného zápasníka a nahlas přemýšlí o konci. Pak prozradil, co ho drží v MMA
Šampion UFC si v momentu největšího triumfu přetrhl vaz. Teď prozradil, kdy se chce vrátit do oktagonu
Šampion UFC si v momentu největšího triumfu přetrhl vaz. Teď prozradil, kdy se chce vrátit do oktagonu

V prvním kole titulového duelu na UFC 327 ucítil, jak mu prasklo koleno. O minutu později levým hákem...

Novotný vysvětlil, proč se UFC do Prahy nevrátí. Zmínil částky, které Česko nemá šanci zaplatit
Novotný vysvětlil, proč se UFC do Prahy nevrátí. Zmínil částky, které Česko nemá šanci zaplatit

Ondřej Novotný v pořadu MMA letem světem rozebral, proč se UFC do Prahy s největší pravděpodobností...

Cverna se rozohnil kvůli dopingu v Oktagonu. Podle něj jsou skoro všichni zápasníci na drogách a testování je fraška
Cverna se rozohnil kvůli dopingu v Oktagonu. Podle něj jsou skoro všichni zápasníci na drogách a testování je fraška

Dvojnásobný mistr republiky v K-1 s bilancí 8-2-0 a jedním zápasem pod hlavičkou Oktagonu vystřelil...

Itauma shodil soupeře z pódia při vážení o titul IBF. Hrgovic se vrátil a vlepil mu facku
Itauma shodil soupeře z pódia při vážení o titul IBF. Hrgovic se vrátil a vlepil mu facku

Den před bojem o uvolněný pás IBF v těžké váze přerostlo veřejné vážení v londýnském Spitalfields Market v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.