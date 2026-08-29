Peňáz chce větší jméno, říká jeho trenér. Oktagon řeší dva polské soupeře, zápas může být v Karlových Varech

Proč Brno nevyšlo, a kdo za to může
Červnový comeback proti Alanu Silvovi splnil svůj účel: Peňáz se po pauze vrátil do klece, vyhrál a potvrdil, že fyzicky i mentálně drží. Silva přitom nebyl žádný sparingpartner, brazilský veterán s bilancí 20-14-1, šampion pěti lokálních organizací, čtrnáct knockoutů. V kontextu OKTAGONu ale nepatřil do špičky. Byl to test návratu, ne krok vzhůru.
Přesně proto Reinders i Peňáz pro další zápas chtěli víc. Podle Reindersova vyjádření měl tým na stole dvě varianty soupeřů, z nichž jedna byla „velmi zajímavá“, Polák z Gamechangeru ve střední váze. Ten ale řekl, že se do brněnského termínu nestihne připravit. Peňáz tedy v Brně nenastoupí, a to nikoli vlastní vinou. Ondřej Novotný v pořadu MMA Letem Světem sice zmínil dřívější „opletačky“ kolem komunikace s Peňázovým týmem, ale konkrétní důvod výpadku z karty je prostý: soupeř nestihl přípravu.
Dva Poláci, dvě různé cesty
Kdo je ten záhadný soupeř z Gamechangeru? Indicie ukazují na dvě jména: Piotr Wawrzyniak a Kamil Oniszczuk. Oba jsou Poláci, oba prošli
Tipsport Gamechangerem 2025 ve střední váze a oba sedí v aktuálním rankingu OKTAGONu těsně kolem Peňáze.
Wawrzyniak Oniszczuk Ranking #5 #7 Věk 35 let 29 let Výška 180 cm 190 cm Profil Bývalý prozatímní šampion, komplexní bojovník Striker s ničivými kopy a dlouhým dosahem
Peňáz je aktuálně šestý. Výhra nad pátým Wawrzyniakem by ho katapultovala do top pětky a výrazně posílila argument pro velký zápas v budoucnu. Výhra nad sedmým Oniszczukem by spíš upevnila současnou pozici, cenná aktivita po návratu, ale ne skok vzhůru.
Tahle jména přitom nepadají poprvé. Už v září 2025 Peňáz v rozhovoru pro
iSport.cz říkal, že s matchmakerem řešil právě Wawrzyniaka a Oniszczuka pro Brno. Rok poté se scénář opakuje, jen s jiným termínem. Karlovy Vary jako logický plán B
Pokud Brno odpadlo, kam dál? OKTAGON 95 je oficiálně vypsaný na 17. října 2026 v Mattoni Areně v Karlových Varech. Vstupenky i PPV už jsou v prodeji. Peňáz na kartě zatím potvrzený není, ale říjnový termín přesně odpovídá tomu, co Reinders naznačil, „pozdější datum“, které dá soupeři čas na přípravu.
Karlovarská karta už má jeden velký duel ve střední váze: Patrik Kincl (#2) proti Danielu Humburgerovi (#3). Organizace tedy střední váhu v Karlových Varech staví jako hlavní téma. Peňáz by do tohoto rámce zapadl přirozeně, a pokud by na stejném turnaji porazil Wawrzyniaka, zatímco Kincl s Humburgerem rozhodnou svůj spor, divize by rázem měla jasnou mapu.
Co to říká o Peňázově pozici v OKTAGONu
Bilance 11-1, devadesátiprocentní poměr ukončení, v OKTAGONu neporažený. Čísla mluví jasně. Otázka ale zní jinak: vnímá ho organizace jako hráče top pětky divize, nebo hlavně jako atraktivní domácí jméno, které prodá vstupenky?
Odpověď závisí právě na tom, koho mu dají. Šampionem střední váhy je Krzysztof Jotko, prozatímním šampionem Machmud Muradov. Peňáz není jednu výhru od titulové šance. Ale skalp Wawrzyniaka, bývalého prozatímního šampiona, pátého muže divize, by z něj udělal legitimního uchazeče, ne jen populární tvář. Oniszczuk by byl slušný zápas. Wawrzyniak by byl prohlášení.
Sám Peňáz v červnu říkal, že chce letos ještě jeden zápas, ideálně v září nebo říjnu, a že Brno vnímal jako domov, kde má fanouškovské zázemí. Brno nevyšlo. Karlovy Vary ale můžou nabídnout něco cennějšího než domácí atmosféru: soupeře, po kterém ho nikdo nebude moct přehlížet.
Kdy se dozvíme víc
Oficiální oznámení Peňázova soupeře pro Karlovy Vary zatím nepadlo a OKTAGON harmonogram zveřejnění nepublikoval. Datum turnaje ale stojí pevně: 17. října, Mattoni Aréna.
Podle nás je Wawrzyniak sportovně i narativně silnější volba. Pokud ho OKTAGON Peňázovi skutečně dá, půjde o signál, že šestku v rankingu berou vážně, ne jako výplň karty, ale jako muže na cestě nahoru.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek