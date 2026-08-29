Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

„Rychlovarnou konvici jsem vyhodil,“ zní od Čechů: Nahrazují ji vychytávkou, která ohřeje vodu za tři vteřiny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na českých kuchyňských linkách se tiše zabydluje spotřebič, o kterém většina lidí […]
„Rychlovarnou konvici jsem vyhodil,“ zní od Čechů: Nahrazují ji vychytávkou, která ohřeje vodu za tři vteřiny

„Rychlovarnou konvici jsem vyhodil,“ zní od Čechů: Nahrazují ji vychytávkou, která ohřeje vodu za tři vteřiny

Zdroj: Spotřebitelov.cz
Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Ze státního důchodu vyjdou senioři jen ve 4 zemích Evropy: Češi si stěžovat nemůžou, jsou na tom líp než Němci
Ze státního důchodu vyjdou senioři jen ve 4 zemích Evropy: Češi si stěžovat nemůžou, jsou na tom líp než Němci
Stát rozjel novou vlnu podpory (2026): Až 750 000 Kč na byt, úroky za vás platí někdo jiný
Stát rozjel novou vlnu podpory (2026): Až 750 000 Kč na byt, úroky za vás platí někdo jiný

Kdo si přečte, že stát dává až 750 tisíc korun na byt […]

„Almužna místo důstojnosti,“ zní o valorizaci 2027. Senioři si za ni koupí maximálně máslo, chleba a plato vajec
„Almužna místo důstojnosti,“ zní o valorizaci 2027. Senioři si za ni koupí maximálně máslo, chleba a plato vajec

Každý leden se v Česku zvyšují důchody a pro miliony seniorů jde […]

Juchelka sáhne nezaměstnaným na peníze: Lidé bez práce dostanou měsíčně až o 10 000 Kč méně
Juchelka sáhne nezaměstnaným na peníze: Lidé bez práce dostanou měsíčně až o 10 000 Kč méně

Kdo letos přijde o práci, má na startu nezaměstnanosti výrazně vyšší podporu […]

Až 3 ze 4 domácností s nárokem nežádají o příspěvek na bydlení. Zbytečně přicházejí o tisíce
Až 3 ze 4 domácností s nárokem nežádají o příspěvek na bydlení. Zbytečně přicházejí o tisíce

Statisíce českých domácností mají nárok na podporu od státu, kterou si nechávají […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Další články z kategorie Rady do domu
Zobrazit více
LifestyleBydleníRady do domu
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.