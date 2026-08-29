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Místo do koše je hoďte do rychlovarné konvice, vodní kámen se za tři minuty sloupe ve velkých šupinách

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Tvrdá voda zanechává v rychlovarné konvici vápenaté usazeniny, které nejen kazí chuť nápojů, ale také zvyšují spotřebu elektřiny a mohou ohrozit zdraví. Přitom řešení máte každé ráno na talíři.
Místo do koše je hoďte do rychlovarné konvice, vodní kámen se za tři minuty sloupe ve velkých šupinách

Místo do koše je hoďte do rychlovarné konvice, vodní kámen se za tři minuty sloupe ve velkých šupinách

Zdroj: foto redakce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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