Místo do koše je hoďte do rychlovarné konvice, vodní kámen se za tři minuty sloupe ve velkých šupinách

Organické kyseliny z jablek nahradí drahé přípravky z drogerie
Když si ráno připravujete snídani a loupete jablko, pravděpodobně vás ani nenapadne, že právě házíte do koše přirozené čisticí prostředky. Slupky obsahují organické kyseliny, které dokážou rozpustit vápenaté nánosy stejně účinně jako chemické přípravky za stovky korun.
Jablečná kyselina sice v učebnicích chemie figuruje jako slabší zástupce své kategorie, ale s uhličitanem vápenatým si poradí bez problémů. Dokáže ho rozložit a uvolnit z kovového povrchu, aniž by zanechala toxická rezidua nebo narušila těsnění spotřebiče.
Celý proces je až směšně prostý: slupky vhodíte do konvice, zalijete vodou a necháte projít varem. Zatímco přírodní kyseliny dělají svou práci, vy v klidu dopijete ranní kávu. Biologicky rozložitelná metoda navíc šetří přírodu i vaši peněženku.
Zanedbaná konvice ohrožuje ledviny i srdce, varují odborníci
Vrstva vodního kamene uvnitř spotřebiče není jen nepěkný pohled. Pokud pravidelně pijete vodu s vysokým obsahem minerálních usazenin, vystavujete své tělo zbytečnému riziku. Indický fyziolog Pallav Sengupta ve své studii upozorňuje, že dlouhodobý příjem tvrdé vody může vést ke kardiovaskulárním komplikacím nebo chronické dysfunkci ledvin.
Usazeniny fungují jako úkryt pro nečistoty a výrazně mění chuť připravovaných nápojů. Váš organismus pak musí složitě filtrovat nadbytečné minerály, které by do něj vůbec nemusely proniknout. Čistota konvice je proto základní prevencí zdravotních potíží.
Zajištění přístupu k bezpečné vodě začíná právě u vás doma. Často si její kvalitu sami zhoršujeme zanedbanou hygienou vlastních spotřebičů, což je škoda, které se lze snadno vyhnout.
Odvápnění ušetří stovky korun za elektřinu i čisticí prostředky
Nános vápence funguje jako izolační vrstva, kvůli které spotřebič potřebuje k ohřevu výrazně více energie, než by bylo nutné. Topné těleso bez usazenin ohřeje vodu rychleji, než si stihnete vybrat oblíbený hrnek.
Pravidelné odvápňování pomocí jablečných slupek vám ušetří nejen za elektřinu, ale i za drahé chemické přípravky. Organické kyseliny z ovoce navíc nezpůsobují korozi těsnění, kterou riskujete u agresivních čističů z drogerie. Vaše konvice vám za jemnou péči poděkuje delší životností.
Pro dokonalý výsledek stačí po vyvaření slupek konvici vypláchnout a nechat v ní ještě jednou projít varem čistou vodu. Tím spolehlivě odstraníte uvolněné šupinky vodního kamene i zbytkové jablečné aroma, které by mohlo ovlivnit chuť následně připravované kávy či čaje.
Podobnou službu jako jablečné slupky prokážou také slupky z hrušek či citrusových plodů. Citrony i pomeranče obsahují přirozené kyseliny schopné rozpouštět vápenaté usazeniny stejně efektivně.
Zdroje článku: dotyk.cz, mojawoda.com, foodrepublic.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová