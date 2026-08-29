Bývalý šampion KSW skončil ve vazbě. Policie u něj našla zbraně s odstraněnými výrobními čísly

Dvaačtyřicetiletý muž, který v roce 2012 zvedl nad hlavu šampionský pás jedné z největších evropských MMA organizací, teď čelí obvinění z nelegálního držení střelných zbraní a munice bez povolení. Soud na návrh prokurátora rozhodl o tříměsíční předběžné vazbě. Případ, který ABW zveřejnila 27. srpna 2026, ale není jen sportovní historkou o pádu hvězdy, je to výsledek cílené bezpečnostní operace proti trojici mužů, u nichž služby předpokládaly vazbu na organizovanou kriminalitu.
Zásah, který nebyl náhodný
Akce proběhla jako společná operace Agentury vnitřní bezpečnosti (ABW) a varšavského policejního útvaru pro boj s kriminálním terorem a vraždami. Podle oficiální komunikace ABW měly služby předchozí poznatky o třech občanech Ruské federace čečenského původu, kteří mohli působit v rámci organizované skupiny a držet nelegální zbraně. Byt ve varšavské čtvrti Wola byl vytipován jako místo jejich pobytu.
Výsledek zásahu se rozpadl do tří linií. Saidov, jediný z trojice, u něhož bylo zveřejněno konkrétní obvinění, putoval do vazby. Pětadvacetiletý muž skončil v deportačním řízení. Jednadvacetiletý byl po výslechu jako svědek propuštěn.
Co leželo ve skříni
V jedné ze skříní v bytě našli vyšetřovatelé tři kusy střelných zbraní a munici. Typy, značky ani kalibry ABW nezveřejnila. Zásadní detail je jiný: dva ze tří kusů měly odstraněná výrobní čísla.
Proč je to důležité? Polský zákon o zbraních a munici staví legální držení na dvou pilířích: povolení od policie a registraci konkrétního kusu. Odstraněné sériové číslo prakticky znemožňuje dohledat původ zbraně, její předchozí majitele a pohyb v legální evidenci. Zbraň bez čísla je zbraň bez minulosti. A to je přesně ten druh nálezu, který bezpečnostní složky berou jako indikátor organizované činnosti, nikoli zapomenuté lovecké pušky po dědečkovi.
Saidov je obviněn podle článku 263 § 2 polského trestního zákoníku, který za držení zbraně nebo munice bez povolení stanoví sazbu od šesti měsíců do osmi let odnětí svobody.
Šampion, který už dávno nezápasil
Aslambek Saidov vstoupil do povědomí fanoušků bojových sportů jako tvrdý welter čečenského původu reprezentující Polsko. V roce 2012 získal v KSW mistrovský pás polostřední váhy a stal se součástí generace, která organizaci pomáhala budovat mezinárodní renomé. Podle oficiálního textu KSW patřil mezi klíčové zahraniční šampiony v historii organizace.
Jenže jeho poslední dohledaný profesionální zápas se odehrál 15. listopadu 2019, proti Eliasi Silvériovi, jak dokládá česká databáze Fights.cz. V době zásahu na Wole už Saidov nebyl aktivní vrcholovou tváří KSW. Nebyl ani mužem s čistým rejstříkem.
Druhá veřejná trestní kapitola
Současná kauza totiž nepřichází z ničeho. Už v roce 2014 byl Saidov zatčen v souvislosti s vymáháním výpalného. Případ prošel soudem a v roce 2017 skončil pravomocným rozsudkem: deset měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky a pokuta pět tisíc zlotých, tedy zhruba 29 tisíc korun. Odvolací soud tehdy ze zdůvodnění škrtl formulaci o „trvalém zdroji příjmů“ z nelegální činnosti, ale samotný výrok ponechal.
Srovnání obou kauz ukazuje eskalaci. Podmíněný trest za výpalné versus okamžitá vazba a nález tří střelných zbraní; procesní tvrdost startu je nesrovnatelná. A zákonná sazba až osm let je řádově jinde než výsledek z roku 2017.
Pro úplnost: Saidov je bratrancem Mameda Chalidova, legendy KSW a jedné z nejznámějších tváří polského MMA. Příbuzenský vztah potvrdil sám Chalidov ve starším rozhovoru. V aktuální kauze ale Chalidov nijak nefiguruje, má vlastní, zcela oddělenou soudní věc z července 2026, která s případem na Wole nesouvisí.
Co zůstává za oponou
Neoficiální linie příběhu sahá hlouběji. Podle RMF FM, jak cituje server MMARocks, měl případ pozadí v rivalitě se skupinami z Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu, které v Polsku soupeří o vliv. Konkrétní struktury ani jména ale žádný otevřený zdroj neuvádí. ABW ve své komunikaci mluví obecně o „neutralizaci potenciální hrozby“ a o možné činnosti zadržených v rámci organizované skupiny.
Tříměsíční vazba je první procesní horizont, ne konečný verdikt. Vyšetřování může pokračovat a obvinění se mohou rozšířit. Zatím ale platí, že oficiálně zveřejněný skutek míří výhradně na nelegální držení zbraní a munice.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek