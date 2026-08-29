Další tvrdá rána pro Karlose Vémolu: Královna plastik Feuereislová vytáhla video s bílým práškemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Další tvrdá rána pro Karlose Vémolu: Královna plastik Feuereislová vytáhla video s bílým práškem
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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