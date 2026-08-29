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Filmová místa z pohádky Za humny je drak. Vyrazte s rodinou na Moravu

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Pohádka Za humny je drak patří mezi filmovou klasiku. Objevte místa, kde oblíbený příběh vznikal, a naplánujte si rodinný výlet po krásách jižní Moravy.
Za humny je drak

Za humny je drak

Zdroj: FOTO:Otto Kamenský, distr. FILMBOX+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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