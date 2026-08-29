Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Touha po dobrodružství ho zabila. Fotograf zachytil pád čtrnáctiletého chlapce z podvozku letadla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čtrnáctiletý Keith Sapsford se v roce 1970 schoval do podvozku letadla v australském Sydney. Jeho krutý pád nečekaně zachytil amatérský fotograf.
Tragický okamžik zachytil amatérský fotograf

Tragický okamžik zachytil amatérský fotograf

Zdroj: FOTO:John Gilpin, Public domain, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Temná minulost automobilky. Kdo skutečně stojí za Volkswagenem?
Temná minulost automobilky. Kdo skutečně stojí za Volkswagenem?
Hrůzná smrt speleologa. Mladý student zůstal viset hlavou dolů, jeskyni s jeho tělem zalili betonem
Hrůzná smrt speleologa. Mladý student zůstal viset hlavou dolů, jeskyni s jeho tělem zalili betonem

Mladý amatérský jeskyňář zažil v jeskyni Nutty Putty dokonalou noční můru a následně našel smrt. Po špatném...

Sebevražda nebo vražda? Exhumace ostatků Jana Masaryka a nový posudek
Sebevražda nebo vražda? Exhumace ostatků Jana Masaryka a nový posudek

Kriminalisté připravují exhumaci ostatků bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Nově získané zahraniční...

Ruské Město mrtvých Dargavs dodnes fascinuje archeology
Ruské Město mrtvých Dargavs dodnes fascinuje archeology

Ruská vesnice Dargavs ukrývá uprostřed hor středověkou nekropoli. Kamenné krypty z doby morových ran dodnes...

Marie Nesetová měla pod nehty DNA vraha. Ani 2700 výslechů a 20 let pátrání ho neodhalilo, potrestán už nikdy nebude
Marie Nesetová měla pod nehty DNA vraha. Ani 2700 výslechů a 20 let pátrání ho neodhalilo, potrestán už nikdy nebude

Služební cesta inspektorky životního prostředí skončila tragickým nálezem v lese. Kriminalisté měli k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.