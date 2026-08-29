Touha po dobrodružství ho zabila. Fotograf zachytil pád čtrnáctiletého chlapce z podvozku letadla

Touha poznávat svět se stala čtrnáctiletému chlapci osudnou. Mladý Keith Sapsford se v roce 1970 rozhodl tajně odcestovat z Austrálie a schoval se v podvozku startujícího letadla. Místo vysněného dobrodružství ho čekal krutý pád z výšky šedesáti metrů. Celou tragédii navíc naprostou náhodou zachytil fotografující nadšenec. Útěk z domova
Keith Sapsford vyrůstal na předměstí australského Sydney a odmalička ho lákaly dálky. Otec ho popisoval jako velmi zvídavého kluka s nutkáním neustále objevovat nové věci. Rodiče se pokusili jeho silnou touhu po cestování uspokojit a vzali ho na zahraniční výlet. Návrat do běžného života situaci ovšem spíše zhoršil a chlapec začal být po příjezdu domů ještě neklidnější. Rodina si nevěděla rady a poslala syna do katolického zařízení s nadějí na zlepšení celkové disciplíny.
Mladík přísná pravidla v ústavu dlouho nevydržel a po několika týdnech se odhodlal k útěku. Jeho kroky ho na konci února roku 1970 dovedly až k letišti v Sydney. Zabezpečení areálu tehdy zdaleka nedosahovalo dnešních standardů. Bez problémů proklouzl k připraveným letadlům na ranveji a všiml si stroje Douglas DC-8. Tento letoun se právě chystal k odletu do Japonska. Zvídavý teenager se bleskově rozhodl a schoval se přímo do podvozkové šachty velkého dopravního stroje. Smrtelná past v podvozku
Chlapec zřejmě vůbec netušil, jakou fatální chybu právě udělal. Čekal v natěsnaném prostoru podvozku na vysněný vzlet. Po odlepení letadla od země se těžká vrata šachty automaticky znovu otevřela, aby se velká kola mohla bezpečně zasunout do trupu. Teenager oblečený jen v letní košili s krátkým rukávem a šortkách se nedokázal na kluzkém povrchu udržet. Zřítil se z výšky šedesáti metrů přímo na tvrdý letištní beton a na místě svému vážnému zranění podlehl.
Na vyhlídkové terase celý incident sledovalo přes tři sta překvapených svědků. Lidé z dálky viděli jen padající předmět připomínající pytel. Tragédii zcela náhodou zachytil na fotoaparát amatérský fotograf John Gilpin. Zrovna si u letiště zkoušel nové objektivy a mířil čočkou na startující letadla. Své hrůzné zjištění učinil až o týden později, když si v klidu domova vyvolal pořízené snímky. Na jedné z fotografií uviděl siluetu padajícího chlapce s marně vztaženýma rukama. Rekonstrukce pobytu černého pasažéra v podvozkové šachtě letounu DC-8 provedená výzkumníkem z CAMI, FOTO: en:Federal Aviation Administration en:Civil Aerospace Medical Institute, Public domain, via Wikimedia Commons Nulová šance na přežití
Otec později zdrceně konstatoval, že neukojitelná touha po poznání světa nakonec stála jeho milovaného syna život. I kdyby se mladík při zatahování kol v šachtě udržel, jeho šance na přežití by se limitně blížila nule. Teplota v neuzavřeném prostoru by vysoko nad oblaky klesla k minus šedesáti stupňům Celsia. Chlapec oblečený do lehkých svršků by v takových podmínkách velmi rychle umrzl nebo by s největší pravděpodobností nepřežil fatální nedostatek kyslíku.
Vyšetřovatelé uvnitř prostoru letadla později našli otisky prstů, stopy po botách a kousky látky z jeho oblečení. Tento tragický případ dodnes připomíná nebezpečí podobných činů. Statistiky amerického úřadu pro letectví potvrzují, že černí pasažéři v podvozku umírají velmi často. Přežije pouze jeden ze čtyř odvážlivců. Většina přeživších se navíc ukrývala při krátkých letech v malých výškách, kde venkovní teploty nepadají k tak extrémním a smrtelným hodnotám.
Tragický pád mladého Australana se navždy zapsal do historie letectví jako varování před podobným riskováním. Fotografie padajícího těla obletěla světová média a vyvolala diskuzi o zabezpečení letištních ploch. Otec Charles se se ztrátou svého potomka vyrovnával až do konce svého života v roce 2015. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( allthatsinteresting, en.wikipedia, medium, nzherald.co.nz).