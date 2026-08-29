Roušal tvrdí, že se Mågårdovi dostal do hlavy bez práce. Realita je ale jinde

6. srpna 2026 napsal Radek Roušal na Instagram větu, která měla celou přestřelku ukončit: „Já zápasím v OKTAGONu, což je sportovní organizace. Nezápasím v Clashi…“ Jenže místo tečky přišla eskalace. Jonas Mågård odpověděl dalšími stories, promotér Ondřej Novotný to označil za taktickou chybu a zkušený bojovník Samuel Krištofič veřejně prohlásil, že psychologické momentum má spíš Dán. Roušal se pokusil převzít kontrolu nad narativem. Otázka je, jestli ji skutečně drží.
Tři týdny, čtyři eskalace
Časová osa konfliktu se dá sledovat téměř den po dni. Už před Roušalovou instagramovou reakcí z 6. srpna Mågård rozjel sérii provokací: zpochybňoval soupeřovu angličtinu, bagatelizoval jeho čtyři výhry před limitem v řadě a zatáhl do sporu i Nelu Slovákovou, jak potvrdil oficiální článek OKTAGONu z 11. srpna.
Pak přišly tři klíčové momenty:
- 13. srpna Mågård v instagramových stories přidal narážky na Roušalovo přirození a slide s Leem Beránkem, podle shrnutí MMA Shorties.
- 15. srpna další vulgární vzkaz, tentokrát ještě ostřejší, přestože Roušal devět dní předtím veřejně žádal o zklidnění.
- 28. srpna Krištofič ve svém Fightcastu zhodnotil celou situaci větou, že se Mågård Roušalovi dostal do hlavy.
Roušal chtěl brzdit. Mågård šlápl na plyn.
Co říkají nezaujaté hlasy
Dva hlasy z české MMA komunity stojí za pozornost, protože oba přišly nezávisle na sobě a oba čtou situaci proti Roušalovu rámci.
Ondřej Novotný v pořadu MMA Letem Světem 17. srpna označil Roušalovo veřejné oznámení o konci trashtalku za „naivní krok“, tedy ne za projev síly, ale za taktickou chybu, která soupeři ukázala, že provokace zabírají. Krištofič šel o krok dál. Nejenže přisoudil psychologický efekt Mågårdovi, ale konkrétně opřel dánskou výhodu o box, wrestling a „klidnější hlavu“.
Tady je podstatný detail: ani jeden z nich neříká, že Roušal nemůže vyhrát. Říkají, že způsob, jakým veřejně reagoval na trashtalk, nahrál soupeři. To je rozdíl. Sportovní kvalita a mentální hra jsou dvě různé disciplíny, a v té druhé zatím body sbírá Dán.
Kurzy mluví jasně
Podle bookmakerů Tipsportu je na Roušala kurz 2.95, zatímco na Mågårda 1.35. V přepočtu to znamená, že trh dává Roušalovi zhruba 36% šanci na výhru.
Co je přitom zajímavé: otevírací a aktuální kurzy nůžky ještě rozevřely. Sázkaři po třech týdnech verbální války věří více Mågårdovi.
Domácí prostředí ve Winning Group Areně 12. září Roušalovi pomůže s atmosférou. S kurzem ne.
Dvě roviny jednoho příběhu
Reputačně vypadá za hranou Mågård. Zatahovat partnerku, posílat vulgarity, přidávat do stories bývalé románky soupeře, to jsou kroky, které v české MMA komunitě budí odpor. Fanoušci v Brně budou stát za Roušalem a OKTAGON celý duel prodává jako „nejostřejší střet už od prvního staredownu“, tedy jako hlavní tahák turnaje.
Jenže pokud se měří čistý psychologický efekt, kdo komu změnil chování, kdo koho donutil veřejně měnit strategii komunikace, stopy zatím vedou jinam. Roušal upravil tón, přešel z přestřelky do defenzivy a expertní hlasy to zaznamenaly. Mågård pokračoval bez přestávky.
Podle nás je klíčové, co se stane při prvním oficiálním staredownu tváří v tvář. Tam se ukáže, jestli Roušalův klid je skutečný, nebo vynucený. Do 12. září zbývá dost času na další eskalaci, a dosavadní trend naznačuje, že Mågård nemá v plánu polevit.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka