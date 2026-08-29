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Lando Norris i nadále zůstává u McLarenu

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Lando Norris je s McLarenem spojený už od svých sedmnácti let. Z juniorského programu britské stáje se postupně propracoval až do formule 1 a v roce 2025 společně s McLarenem dosáhl na svůj první titul mistra světa. Nyní přichází jeho prodloužení smlouvy do roku 2030.
Lando Norris nebude měnit tým! Prodloužil s McLarenem.

Lando Norris nebude měnit tým! Prodloužil s McLarenem.

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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