Lando Norris i nadále zůstává u McLarenu

Lando Norris vstoupil do programu McLarenu v roce 2017 a o rok později se stal testovacím a rezervním pilotem týmu. V roce 2019 pak dostal svou první šanci ve formuli 1 a od té doby závodí výhradně v barvách McLarenu.
První pódium získal v roce 2020 v Rakousku a o rok později si v Rusku připsal první pole position. Na své první vítězství si ale musel počkat až do sezóny 2024, kdy triumfoval ve Velké ceně Miami. Právě v tomto období se McLaren začal výrazně přibližovat absolutní špičce.
Sezóna 2024 byla pro britskou stáj přelomová. McLaren získal Pohár konstruktérů poprvé od roku 1998 a Lando Norris se stal jedním z hlavních lídrů týmu. O rok později už přišel ještě větší úspěch.
V sezóně 2025 bojoval o titul společně s týmovým kolegou Oscarem Piastrim a Maxem Verstappenem. Po dramatickém závěru v Abú Zabí se mohl radovat ze svého prvního titulu mistra světa. Zároveň se stal teprve osmým pilotem, který získal titul s McLarenem.
Britský pilot i nadále zůstává jednou z hlavních tváří McLarenu, protože znovu podepsal smlouvu s papájovým týmem, a to do roku 2030. „McLaren je můj domov a jsem velmi rád, že podepisuji novou smlouvu, díky níž zůstanu v týmu minimálně do roku 2030.“
„Když jsem před devíti lety tuto cestu zahájil, měl jsem jasno v cílech, kterých jsem chtěl dosáhnout: vrátit McLaren na špičku a vyhrávat mistrovské tituly. Tento cíl jsme dosáhli, ale chceme víc, chceme dál vyhrávat a jako tým víme, že toho jsme schopni.
„Nemůžu se dočkat, až se v Monze znovu posadím do vozu, a jsem velmi nadšený z toho, co nám přinese budoucnost, a to jak v zbývající části této sezóny, tak v následujících letech.“
Generální ředitel McLarenu Zak Brown řekl: „Jsem nesmírně potěšen, že podepisujeme s Landem novou smlouvu, která prodlužuje jeho angažmá v týmu McLaren minimálně do roku 2030. Jeho cesta s týmem je fantastickým příkladem našeho odhodlání vyhledávat, rozvíjet a podporovat talenty světové třídy a jeho úspěchy hovoří samy za sebe.“
„Spolu s Andreou, Oscarem a celým týmem pomohl Lando dovést McLaren do nové éry úspěchů, díky níž jsme se z konců startovního roštu dostali k dvojímu zisku titulu konstruktérů v letech 2024 a 2025 a k našemu prvnímu titulu mistra světa jezdců za posledních 17 let. Jsme nesmírně nadšeni z toho, co nás čeká, a nadále se plně soustředíme na boj o vítězství a mistrovské tituly.“
Šéf týmu McLaren, Andrea Stella, dodal: „Lando byl nedílnou součástí cesty a úspěchů týmu McLaren v posledních devíti letech a jsme rádi, že s ním budeme pokračovat ve spolupráci minimálně do roku 2030.“
„Je to výjimečný pilot, který v sobě spojuje vynikající přirozenou rychlost s vyspělostí, konzistentností a silným odhodláním pro tým McLaren, ale především je to výjimečný člověk, kterého si váží všichni v týmu.“