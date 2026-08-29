Itauma shodil soupeře z pódia při vážení o titul IBF. Hrgovic se vrátil a vlepil mu facku

Páteční odpoledne 28. srpna mělo proběhnout podle scénáře, který box zná nazpaměť: navážení, staredown pro kamery, pár ostrých slov a rozchod. Jenže Moses Itauma a Filip Hrgović scénář přepsali. Po slovní výměně tváří v tvář udělal Hrgović krok dopředu ke kamerám, a v tu chvíli ho Itauma strčil, až spadl z provizorního pódia. Chorvat nezaváhal. Vrátil se nahoru, a ještě než ochranka stihla oba oddělit, dal jednadvacetiletému Britovi facku.
Co přesně se na pódiu stalo
Rekonstrukce podle záběrů DAZN Boxing, které citují Sky Sports i Boxing News, ukazuje jasnou posloupnost. Oba boxeři se po oficiálním navážení postavili ke staredownu. Následovala krátká slovní přestřelka, a když se Hrgović otočil směrem ke kamerám, Itauma ho zezadu strčil do zad. Hrgović z pódia sestoupil po ztrátě rovnováhy, ale nespadl tvrdě na zem; šlo o nízké provizorní pódium pro veřejné vážení, ne o ring. Okamžitě se ale vrátil nahoru a pravou rukou zasáhl Itaumu do obličeje.
Promotér Frank Warren incident následně nijak neoslavoval. „Nebylo to něco, co bych chtěl vidět,“ řekl podle Boxing News Online a popsal situaci jako erupci napětí, které se budovalo celý týden.
Týden provokací a psychologická hra
Kořeny pátečního výbuchu sahají hlouběji než k jednomu gestu na pódiu. Už v pondělním rozhovoru pro The Guardian Itauma přiznal, že ho Hrgović „začíná vytáčet.“ Chorvat ho opakovaně označoval za „poblázněného kluka“ a zpochybňoval, zda by mu brzký titul spíš neuškodil.
A tady je podle nás klíčový detail celého incidentu. Itauma bývá v ringu i mimo něj pozoruhodně klidný na jednadvacetiletého boxera. Hrgović ho ale dokázal dostat mimo tento obvyklý mentální režim, a to den před zápasem, kdy by měl být favorit maximálně soustředěný. Sám Itauma po vážení přiznal, že to „trochu přehnal.“ Pokud šlo o záměrnou psychologickou strategii třiatřicetiletého veterána, vyšla mu na jedničku. Jestli se to promítne i do ringu, je otázka pro sobotní večer.
O co se vlastně bojuje
Nejde o běžný zápas. V sázce je uvolněný titul mistra světa IBF v těžké váze, pás, který Oleksandr Usyk uvolnil v červnu 2026. Federace následně povýšila duel Itauma–Hrgović na titulový souboj, jak potvrdil The Ring. Vítěz se stane plnohodnotným šampionem IBF, byť ne po sesazení vládnoucího krále v ringu, to je důležitý rozdíl.
Součástí dohody je i smluvní závazek: nový šampion musí v první obhajobě nastoupit proti Franku Sanchezovi, aktuální jedničce IBF, který přijal step-aside dohodu, aby se zápas o titul mohl uskutečnit už teď.
Čísla obou boxerů před zápasem:
- Itauma: bilance 14-0 (12 KO), narozen 29. prosince 2004 v Kežmarku na Slovensku, levák, navážil 109,6 kg
- Hrgović: bilance 20-1 (15 KO), narozen 4. června 1992 v Záhřebu, olympijský bronz z Ria 2016, navážil 107,1 kg
Zajímavý je váhový detail: oba šli na váhu lehčí než v předchozích startech. Hrgović dokonce na svou nejnižší váhu od roku 2019, což naznačuje důraz na tempo a pohyb, ne na čistou silovou bitku.
Hrozí sankce? A kde zápas sledovat?
K pátečnímu večeru žádný odklad ani zrušení oznámeny nebyly. Teoreticky ale IBF může zasáhnout: pravidlo 14 federace umožňuje za nesportovní chování udělit pokutu, propadnutí peněz, odebrání titulu nebo vyřazení z ratingu. V praxi se ale u předzápasových potyček podobné sankce uplatňují výjimečně, pokud nedojde ke zranění.
Sázkové trhy mají jasno: Itauma je masivním favoritem s kurzem kolem 1.12, na Hrgoviće se dá u Tipsportu vsadit v kurzu 7.02.
Čeští fanoušci mohou zápas sledovat na DAZN jako PPV. Služba je dostupná ve více než 200 zemích a Česko nefiguruje mezi šesti vyloučenými teritorii. Start přenosu je ve 20:00 středoevropského času, hlavní zápas by měl začít kolem 23. hodiny. Komentář poběží anglicky, stream funguje na jednom zařízení. Pro česko-slovenské publikum má duel navíc regionální příchuť: Itauma se narodil ve slovenském Kežmarku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka