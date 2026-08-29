Přelom léta přinese změny v pražské MHD. Přibydou zastávky i nové spoje

Jediná změna v pražské MHD, která se netýká autobusů, je na tramvajové lince 13, která od 5. září povede v trase Olšanské hřbitovy – Flora – Muzeum – I. P. Pavlova – Zvonařka. Další úpravy jsou už jen v autobusové dopravě.
Od 29. srpna například autobusová linka 158 povede nově přes zastávky Toužimská a Nové Letňany a nebude obsluhovat zastávku Staré Letňany. Linka 166 nebude zajíždět do zastávky Nové Letňany, nahradí ji tam zmíněná linka 158.
29. srpna také vzniknou nové zastávky. Jednou z nich je Radnice Letňany mezi zastávkami Rychnovská a Staré Letňany, respektive Toužimská, pro linky 158, 166, 195 a 914. Vzniknou také zastávka Poříčanská pro linky 141 a 206 mezi zastávkami Sídliště Hloubětín a Sídliště Lehovec, zastávka Sourozenců Čapkových pro linky 124, 139, 150, 155, 213 ve směru Želivského mezi zastávkami Bělocerkevská a Želivského, zastávka Vrbova pro linky 196, 197 a 901 ve směru Novodvorská mezi zastávkami Ve Studeném a Jílovská a zastávka Zličín v Řevnické ulici pro linky 130, 180 a 246. Jedna zastávka zase změní název, ze zastávky „U Blaženky" bude „Popelka".
V příměstských a regionálních autobusových linkách povedou nově od úterý 1. září vybrané spoje linky 312 po trase Praha, Bořislavka – Středokluky, u školy. Linka 323 se ruší a nahradí ji prodloužení linky 414, která povede v trase Praha, Nádraží Veleslavín – Praha, Terminál 1 – Tuchoměřice, Outlet – Kněževes, stará hospoda – Středokluky – Koleč – Želenice – Slaný, autobusové nádraží. V úseku Želenice – Slaný pojede linka pouze o víkendech. Linka 429 povede přes Středokluky a nebude jezdit přes zastávky Kněževes, stará hospoda a Kněževes, skladový areál. V úseku Hostouň – Středokluky nahradí současnou linku 621.
Od středy 2. září pak přibydou dvě noční linky. Nová linka 918 bude jezdit po trase Hlubočepy – Nádraží Hlubočepy – Poliklinika Barrandov – Radnice Slivenec – Pod Lochkovem a v provozu bude celý týden v intervalu 60 minut. Druhá nová linka číslo 962 bude mít trasu Slivenec – Ořech – Zbuzany, nádraží – Jinočany, náměstí a bude rovněž jezdit celý týden v intervalu 60 minut. Od středy se také změní trasa noční linky 951. Nově pojede po trase Smíchovské nádraží – Lihovar – Malá Chuchle – Nádraží Velká Chuchle – Přeštínská – Nádraží Radotín a dále po své stávající trase směr Dobřichovice.