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Přelom léta přinese změny v pražské MHD. Přibydou zastávky i nové spoje

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Změny tras linek MHD, nové zastávky, zrušení některých linek i vznik nových čekají na přelomu srpna a září cestující v Praze. Na svém webu to oznámil Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Změny se dotknou více než dvou desítek linek, většinou autobusových.
Na přelomu srpna a září se mění část jízdních řádů pražské MHD

Na přelomu srpna a září se mění část jízdních řádů pražské MHD

Zdroj: DPP - Petr Hejna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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