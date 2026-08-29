Naruszczka označil Piráta krysou a žádá 5 000 eur ze sázky. Krištofič mlčí a nebere telefon

V sobotu 15. srpna 2026, ve druhém kole odvety na RFA 32 pod Bratislavským hradem, v čase 0:32 trefí polský veterán Marcin Naruszczka soupeře Samuela Krištofiče kolenem do hlavy. Problém: Krištofič je v tu chvíli uzemněný. Zdravotníci vbíhají do klece, slovenského bojovníka odnášejí na nosítkách, sanitka míří do nemocnice. Rozhodčí ukáže na diskvalifikaci. Oficiálně vyhrál Krištofič. Jenže Naruszczka to vidí úplně jinak, a dva týdny po zápase rozpoutá veřejnou přestřelku, ve které po soupeři žádá pět tisíc eur a omluvu.
Koleno, které rozhodlo
Podle Unified MMA Rules je koleno na hlavu uzemněného soupeře zakázaný zásah. Není přitom podstatné, jak tvrdé koleno bylo, rozhoduje samotná legalita. Stačí, aby se soupeř dotýkal podlahy jinou částí těla než chodidly, a jakékoli koleno na hlavu je faul. Při závažném porušení pravidel může rozhodčí zápas ukončit diskvalifikací, a přesně to se stalo.
Naruszczka po zápase zpochybnil sílu zásahu. Tvrdil, že Krištofiče „jen přibrzdil“, a naznačil, že jeho soupeř situaci využil k ukončení zápasu. Použil metaforu o „kryse“, která opouští potápějící se loď. Jenže doložitelná fakta mluví jinak: zásah zdravotníků přímo v kleci, nosítka, převoz do nemocnice, CT vyšetření. Krištofič sám později v živém vysílání na YouTube popsal, že měl „černo před očima“. Veřejná lékařská zpráva sice nikdy publikována nebyla, ale řetězec událostí, od kolapsu přes hospitalizaci po propuštění, nepůsobí jako scénář někoho, kdo simuluje.
Sázka, kterou nikdo nechce zaplatit
Ještě před zápasem uzavřeli oba bojovníci veřejnou dohodu komunikovanou přes Instagram: poražený pošle vítězi pět tisíc eur ze své výplaty. Podle Tiscali.cz šlo o přímočarou podmínku: kdo prohraje, platí. Sportovní výsledek z 15. srpna je jednoznačný: prohrál Naruszczka. Diskvalifikací, ale prohrál.
A tady příběh nabírá absurdní rozměr. Naruszczka sázku nejen odmítá zaplatit, ale veřejně ji vymáhá po Krištofičovi. Jeho logika: skutečný poražený je ten, koho odnesli na nosítkách, ne ten, kdo stál v kleci. Krištofič na to reagoval překvapivě klidně; v podcastu V ROHU, který citoval Boris Marhanský, uvedl, že ještě před zápasem řekl promotérovi, že po Naruszczkovi peníze chtít nebude, ani kdyby vyhrál.
Z právního hlediska je celá sázka spíš symbolická. Slovenský Občiansky zákonník v § 455 odst. 2 říká jasně: plnění ze sázky mezi fyzickými osobami se u soudu domáhat nelze. Bez zvláštní písemné smlouvy (a žádný důkaz o její existenci neexistuje) jde čistě o věc cti a veřejného tlaku. Naruszczka tedy nemá v ruce právní páku. Má jen Instagram.
Dva zápasy, žádný společný příběh
První střet proběhl 24. července 2021 na turnaji OKTAGON 26 v Praze. Krištofič tehdy vyhrál jednomyslným rozhodnutím po pěti kolech v boji o prozatímní titul střední váhy. Čistá výhra na body, žádné kontroverze.
O pět let později se potkali znovu, tentokrát pod hlavičkou RFA a na jiném místě, pod Bratislavským hradem. Zápasové reporty popisují vyrovnaný duel: Krištofič byl přesnější v postoji, Naruszczka měl silné pasáže v klinči a způsobil soupeři tržnou ránu nad okem. Pak přišlo koleno ve 32. sekundě druhého kola a všechno se změnilo. Skóre vzájemných zápasů: 2:0 pro Krištofiče. Obě výhry oficiální, obě zapsané v databázi Sherdog.
Proč Naruszczka volí veřejný tlak
Polský bojovník tvrdí, že mu Krištofič neodpovídá na zprávy ani hovory. Důvod? Ten zná jen Krištofič sám; Naruszczkovo vysvětlení, že se „bojí slovní konfrontace“, je jeho interpretace, ne doložený fakt. Krištofič přitom veřejně nemlčí: po zápase informoval fanoušky přes Instagram story o svém zdravotním stavu, později se vyjádřil v živém vysílání na YouTube.
Veřejná přestřelka ale Naruszczkovi slouží k několika věcem najednou. Drží vlastní verzi příběhu, verzi, ve které není poraženým, ale tím, kdo stál na nohách. Mobilizuje fanoušky, kteří sdílejí jeho pocit, že diskvalifikace není „skutečná“ prohra. A především si otevírá prostor pro trilogii. Krištofič třetí zápas nevylučuje, ale stanovil podmínku: Naruszczka musí nastoupit ve váze do 84 kilogramů. Z komerčního hlediska má RFA po téhle přestřelce v rukou příběh, který se prodává sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková