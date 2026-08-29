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Vyhořela, zmizela z tenisu a ve finále Wimbledonu schytala dva kanáry. Teď už Anisimova pozná varovné signály mnohem dříve

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Dennívýzva
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Amanda Anisimova už jednou zjistila, kam může vést tenis bez brzdy. V roce 2023 kvůli vyhoření přerušila kariéru, loni schytala ve finále Wimbledonu dva kanáry, přesto sezonu zakončila jako světová čtyřka. Před milovaným US Open věří, že je zase připravená zaútočit na svůj největší sen.
Vyhořela, zmizela z tenisu a ve finále Wimbledonu schytala dva kanáry. Teď už Anisimova pozná varovné signály mnohem dříve

Vyhořela, zmizela z tenisu a ve finále Wimbledonu schytala dva kanáry. Teď už Anisimova pozná varovné signály mnohem dříve

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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