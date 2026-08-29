Procházka zatím nemá potvrzený zápas a situace se komplikuje. UFC zvažuje Costu pro Chimaeva

11. dubna 2026 šel Procházka v hlavním zápase UFC 327 přímo o uvolněný titul polotěžké váhy. Prohrál. Ale v prvním kole si Ulberg poškodil pravé koleno, přetržený přední zkřížený vaz, operace o pět dní později. Nový šampion odešel s pásem a berlemi. A divize, která měla konečně jasného krále, se ocitla bez funkčního kalendáře.
Tři zámky na jedněch dveřích
Procházkův návrat neblokuje jedna překážka. Jsou tři a navzájem se posilují.
Ulberg je pryč. V červenci šampion pro Sherdog uvedl, že při rozumném postupu míří na návrat začátkem roku 2027. Dokud je mimo, divize nemá gravitační střed, a UFC zvažuje dočasný titul, tedy provizorní pás, který by dal polotěžké váze alespoň nějaký směr.
Matchmaking stojí. Turnaj UFC 332 je naplánovaný na 3. října v Delta Center v Salt Lake City. Ještě v polovině srpna neměl potvrzený hlavní zápas. Kolem akce kolují spekulace o různých párováních, ale žádné z nich nemá otevřený primární zdroj z UFC.
Procházka sám brzdí. 24. srpna na Instagramu srazil kolující fámy: zápas potvrzený není, říjen je nereálný, chce minimálně dva měsíce důkladné přípravy „od základů“. Nechce, jak sám řekl v rozhovoru pro TN.cz, „jen přijít a nějak zápas odbojovat“.
Costa říká jedno, Procházka druhé
Začátkem srpna Procházka zveřejnil video, v němž vyzval Paula Costu a tvrdil, že UFC mu nabízela říjen nebo listopad. Čekal prý na kontrakt. Costa ale přes svůj účet na X obratem popřel, že by mu organizace Procházkovo jméno vůbec zmínila. Dvě verze, žádné potvrzení ze strany UFC.
Costova motivace je přitom čitelná. V dubnu přiznal, že mu v aktuální smlouvě zbývá jediný zápas. Poslední souboj pod stávajícími podmínkami, a brazilský veterán logicky tlačí co největší jméno nebo rovnou interim titul. Sám navrhuje, aby se o dočasný pás utkali on, Magomed Ankalajev a Navajo Stirling. Procházku v tomto výčtu nezmiňuje.
A pak je tu Chamzat Čimajev. Po květnové prohře se Seanem Stricklandem na UFC 328, první porážce kariéry, se krátce mluvilo o jeho přesunu do polotěžké. Dana White to veřejně zvažoval. Jenže do konce června už Čimajev tlačil odvetu se Stricklandem ve střední váze. Konstrukce, že UFC plánuje Čimajeva proti Costovi na UFC 332 místo Procházky, koluje po sociálních sítích, ale důvěryhodný zdroj s konkrétní citací organizace chybí.
Proč by interim titul měl Procházku zajímat
Dočasný pás je v UFC zkratka. Když šampion nemůže obhajovat, provizorní titul drží divizi v pohybu a jeho držitel má automatický nárok na sjednocovací zápas. Pro Procházku po dubnové porážce by šlo o nejkratší cestu zpět k titulové šanci, bez nutnosti vyhrát dva nebo tři zápasy v řadě.
Ulberg sám navrhl řešení: Ankalajev proti Procházkovi a Costa proti Khalilu Rountreemu. Z úst šampiona jde o zajímavý signál, nepodporuje variantu s Čimajevem ani žádný jiný import ze střední váhy. Jenže UFC zatím žádnou z těchto větví veřejně nepotvrdila.
Každé obsazené jméno ve frontě o interim titul přitom Procházkovi ubírá prostor. Pokud by Costa dostal Čimajeva, nebo Ankalajev někoho jiného, zbývajících soupeřů z první pětky pro smysluplný comeback rapidně ubývá.
Co čekat: listopad, prosinec, nebo ještě déle?
Procházka mluví o listopadu nebo prosinci 2026. Chce soupeře z první pětky žebříčku, ne výplňový zápas. Přestavuje trenérský tým, zapracovává změny po dubnové porážce. Kariéra v UFC ohrožená není, jde o dočasné zpomalení, ne o konec.
Sledujme primárně Procházkův Instagram a oficiální kanály UFC. Poslední týden ukázal, že MMA média občas nafouknou fámu do podoby hotové zprávy dřív, než existuje cokoli podepsaného.
Polotěžká váha UFC teď připomíná křižovatku bez semaforů. Procházka na ní stojí s rozsvícenými blinkry, ví, kam chce jet. Jen ho zatím nikdo nepustí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek