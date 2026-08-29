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Yamal je jeden gól od padesátky za Barcelonu a od rekordu, který zatím drží Lionel Messi

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Devatenáctiletý Lamine Yamal má za Barcelonu 49 branek a jediná další ho posune do klubové historie. Pokud se ve čtvrteční dohrávce proti Athleticu Bilbao trefí, stane se nejmladším hráčem katalánského klubu, který dosáhl padesáti gólů.
Yamal je jeden gól od padesátky za Barcelonu a od rekordu, který zatím drží Lionel Messi

Yamal je jeden gól od padesátky za Barcelonu a od rekordu, který zatím drží Lionel Messi

Zdroj: FC Barcelona
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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