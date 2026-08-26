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Honda reaguje na problémy Astonu s novým motorem

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Hlavní inženýr Hondy se vyjádřil k problémům s novým motorem, který tým Aston Martin nasadil během Velké ceny Nizozemska. Reagoval tak na slova Fernanda Alonsa, který si stěžoval na špatnou ovladatelnost monopostu.
Honda reaguje na problémy Astonu s novým motorem

Honda reaguje na problémy Astonu s novým motorem

Zdroj: SvětFormule.cz
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