Honda reaguje na problémy Astonu s novým motorem

O závodním víkendu v Zandvoortu Aston Martin představil nový, vylepšený motor. Tým doufal, že naváže na úspěch, který přineslo nasazení nového šasi ve Velké ceně Maďarska. Alonso si však po závodě stěžoval, že jeho AMR26 je těžko ovladatelný a stáj je podle něj zase na začátku.
Během Velké ceny Nizozemska se Aston Martin těšil velké pozornosti, a to nejen ze strany fanoušků, ale i médií. Stáj před začátkem letní pauzy zaznamenala v Maďarsku úspěch v podobě třináctého a čtrnáctého místa. V Zandvoortu se Alonsovi podařilo dostat mezi nejlepší desítku a získat tak pro tým druhý bodovaný výsledek sezóny. Cesta k němu, ale nebyla jednoduchá.
Alonso si stěžoval na špatnou ovladatelnost monopostu, která týmu dělala problémy během celého závodního víkendu.
V rozhovoru pro španělský deník AS řekl, že tým udělal další krok dopředu co se týče šasi. Zároveň přiznal, že na straně motoru je stále co zlepšovat.
„Nemyslím si, že jsme o tomto víkendu dosáhli výsledku, v který jsme doufali. Vůz není tak dobře ovladatelný ani nemám dobrý pocit při řazení.“
„Všechno, co jsme zlepšili u prvního motoru, jsme s tímto druhým motorem do určité míry ztratili a vrátili se zase na začátek. Máme tedy před sebou zhruba dva nebo tři závody, abychom ho optimalizovali.“
„Monza bude jedním z nejhorších (okruhů) a nemáme tam žádnou šanci získat body, ale pokusíme ovladatelnost vozu zlepšit.“
V příspěvku Hondy na sociálních sítích se k premiérovému víkendu modernizovaného motoru vyjádřil také Šintaro Orihara.
„Tento týden byl pro Hondu velmi důležitým závodním víkendem, protože jsme nasadili motor druhé specifikace. Velmi usilovně jsme pracovali na tom, abychom tento modernizovaný motor mohli přivézt. Poděkování patří továrně HRC v Sakurě a také továrně HRC ve Velké Británii.“
„Máme ještě prostor pro zlepšení ovladatelnosti. To je naším hlavním cílem, na kterém musíme usilovně pracovat před závody v Monze a Madridu. Dnes Fernando dojel na devátém místě. Je to pro nás dobrý výsledek.“