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„Byl jsem blíž konci kariéry než přestupu." Verstappen popsal, co se dělo za zavřenými dveřmi

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Ve čtvrtek ráno rozdal paddock v Zandvoortu největší zprávu letošního roku. Max Verstappen prodloužil smlouvu s Red Bullem do konce sezony 2030, ačkoli mu výkonnostní klauzule dovolovala tým opustit. Toto Wolff na to reagoval jedinou větou.
„Byl jsem blíž konci kariéry než přestupu." Verstappen popsal, co se dělo za zavřenými dveřmi

„Byl jsem blíž konci kariéry než přestupu." Verstappen popsal, co se dělo za zavřenými dveřmi

Zdroj: Oracle Red Bull Racing
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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