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Za hranicemi se skrývají termály, které Češi často přehlížejí. Nabízejí 34stupňovou vodu, tobogány i sauny

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Za termálním koupáním nemusíte automaticky mířit do Maďarska nebo Rakouska. V německém Aulendorfu se ukrývá areál, který spojuje teplou minerální vodu, saunování, klasické plavání i atrakce pro děti. Přesto zůstává mezi českými návštěvníky poměrně málo známý.
Za německými hranicemi čekají termály, které Češi často přehlížejí. Spojují relaxaci, sauny i tobogány.

Za německými hranicemi čekají termály, které Češi často přehlížejí. Spojují relaxaci, sauny i tobogány.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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