Za hranicemi se skrývají termály, které Češi často přehlížejí. Nabízejí 34stupňovou vodu, tobogány i sauny

Při hledání termálních lázní v zahraničí mají Češi několik osvědčených směrů. Oblíbené je Maďarsko, Slovensko a především z českého pohledu dobře dostupné Rakousko.
Mnohem méně pozornosti dostává jižní Německo, přestože právě zde se nachází řada míst, která dokážou nabídnout velmi zajímavou kombinaci odpočinku a rodinného koupání. Jedním z nich je městečko Aulendorf v Bádensku Württembersku, kde stojí komplex Schwaben-Therme. Nejde o obrovský aquapark, kvůli němuž by bylo nutné strávit polovinu dne čekáním ve frontách na jednotlivé atrakce. Jeho výhodou je naopak kompaktnější prostředí a spojení několika různých způsobů relaxace na jednom místě. Hlavní roli hraje skutečná termální voda
Největší zajímavostí areálu není počet skluzavek, ale voda samotná.
Schwaben-Therme využívají termální vodu s obsahem síry a fluoridů, která pochází z hloubky přibližně 1 200 metrů. U zdroje dosahuje teploty 54,5 stupně Celsia. V termálním vnitřním a venkovním bazénu je následně udržována teplota kolem 34 stupňů. Díky tomu zde koupání nepůsobí jako rychlá návštěva běžného bazénu. Člověk může zůstat ve vodě déle, využít masážní trysky, bublinková lehátka, vodní kaskádu nebo další relaxační prvky. Zajímavostí je také takzvaný Jungbrunnen s vodou o teplotě přibližně 40 stupňů. Nechybí ani Kneippovy bazénky a odpočinková část.
Právě propojení vnitřní a venkovní části je příjemné zejména v chladnějším období, kdy se dá z vyhřátého prostoru přeplavat ven a zůstat přitom v příjemně teplé vodě. V létě se zase využívá venkovní plocha s trávníkem a otevřít lze také velkou prosklenou kopuli nad částí areálu.
Schwaben-Therme tak nejsou typickým sezónním koupalištěm, ale místem, které dává smysl prakticky během celého roku.
Češi při výběru termálů na Německo často zapomínají. Uvnitř přitom najdou sauny, tobogány i termální bazény.
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Děti se nemusí spokojit s obyčejným bazénem
Častým problémem klasických termálních lázní je, že dospělí si jejich návštěvu užijí, zatímco děti začnou být po několika desítkách minut v teplém bazénu znuděné. V Aulendorfu se s tím počítá. Na termální zónu navazuje samostatná aktivní část.
Najdete zde velkou skluzavku, strmější skluzavku, proudový kanál, vířivku a brouzdaliště pro malé děti s vodou o teplotě 34 stupňů. Pro návštěvníky, kteří si chtějí skutečně zaplavat, je připraven bazén vyhřátý přibližně na 28 stupňů se třemi drahami dlouhými 25 metrů.
Právě tato kombinace může být pro rodiny jedním z největších argumentů. Rodiče nemusí vybírat mezi klidnými termálními lázněmi a hlučným aquaparkem.
Dospělí si mohou užít termální část, zatímco pro děti existuje dostatek atrakcí na to, aby návštěva nebyla pouze čekáním, až si rodiče odpočinou. Děti mladší tří let mají navíc vstup zdarma. Děti do osmi let mohou areál využívat pouze v doprovodu dospělé osoby. Šest saun od páry až po devadesát stupňů
Samostatnou kapitolou je saunový svět.
Areál nabízí šest různě vyhřátých saun, takže návštěvník nemusí zůstávat pouze u klasické velmi horké varianty. Nejnižší teplotu má parní sauna s přibližně 45 stupni, následovaná dalšími saunami s teplotami kolem 60, 65, 75 a 80 stupňů. Nejteplejší sauna dosahuje přibližně 90 stupňů. K dispozici je také venkovní sauna a střešní terasa, ze které se za dobrých podmínek otevírá výhled směrem k Alpám. Saunová část funguje denně od 13 do 21 hodin.
Kdo plánuje návštěvu především kvůli saunování, může koupit vstup zahrnující také bazénovou část. Čtyřhodinový vstup stojí ve všední den 26 eur, o víkendech a svátcích 28 eur. Celodenní varianta vychází na 28, respektive 30 eur. Připlatit lze také například solnou jeskyni nebo infrakabinu.
Německé termály stojí ve stínu známějších destinací: Čechy mohou překvapit saunami, tobogány i termální vodou.
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Vstupné není na německé poměry přehnané
Základní návštěva přitom nemusí znamenat vysokou útratu.
Dospělý zaplatí ve všední den za dvě a půl hodiny 16 eur, za čtyři a půl hodiny 20 eur a celodenní vstup stojí 23 eur. O sobotách, nedělích a svátcích se ke každé variantě připočítává jedno euro. Dětský vstup od tří do třinácti let začíná ve všední den na devíti eurech. Celodenní vstup stojí 13 eur, o víkendu 14 eur.
Zajímavější může být pro větší rodiny společná vstupenka. Maximálně dva dospělí a čtyři děti do třinácti let zaplatí ve všední den 33 eur za dvě a půl hodiny, 43 eur za čtyři a půl hodiny a 46 eur za celý den. O víkendu je cena opět o euro vyšší.
Ve chvíli, kdy cenu rozpočítáme mezi několik členů rodiny, nevypadá návštěva německých termálů zdaleka tak draze, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na otočku z Česka to není, na víkend už ano
Nevýhodou je poloha. Aulendorf neleží těsně za českými hranicemi, takže zejména z Prahy nebo z východní části republiky nedává příliš smysl absolvovat dlouhou cestu pouze kvůli několika hodinám v bazénu. Úplně jinak ale vychází situace při cestě přes jižní Německo nebo při dovolené v okolí Bodamského jezera.
Schwaben-Therme se v takovém případě mohou stát hlavním bodem wellness víkendu nebo příjemnou zastávkou během delší cesty.
Bazénová část je aktuálně otevřená každý den od 10.30 do 21 hodin. Poslední návštěvníci mohou vstoupit 90 minut před zavírací dobou a koupání končí půl hodiny před uzavřením areálu. Hned vedle termálů se navíc nachází Thermal Hotel Aulendorf, což umožňuje spojit koupání s přenocováním a vytvořit z návštěvy krátký víkendový pobyt.
Za nás je největším překvapením vyváženost celého areálu Schwaben-Therme bychom pochválili především za to, že se nesnaží být za každou cenu obřím aquaparkem. Na jednom místě je skutečná termální voda, venkovní i vnitřní koupání, klasický plavecký bazén, atrakce pro děti a poměrně rozsáhlý saunový svět. Právě díky tomu sem mohou společně vyrazit lidé, kteří od návštěvy bazénu očekávají úplně rozdílné věci.
Pozitivně hodnotíme také ceny. Nejsou vyloženě nízké, ale vzhledem k německému prostředí a rozsahu služeb působí rozumně, zejména u rodinného vstupného.
Pokud bychom měli hledat slabinu, je jí především větší vzdálenost od českých hranic. Jako součást prodlouženého víkendu v jižním Německu ale podle nás Aulendorf stojí za pozornost. Je to přesně jeden z těch nenápadných cílů, které možná na první pohled nevypadají tak efektně jako slavné lázeňské komplexy, ale po příjezdu mohou příjemně překvapit.
schwaben-therme.de, aulendorf.de, oberschwaben-tourismus.de