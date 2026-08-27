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Pierre Gasly může o třetí místo z Monaka ještě přijít

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Složitost případu a stížnosti ze strany Red Bullu a McLarenu nakonec celý proces prodloužily a výsledek závodu ani tři měsíce po jeho konci zatím není jasný. Podle Mezinárodního odvolacího soudu FIA může finální rozhodnutí padnout až za měsíc.
Pierre Gasly může o třetí místo z Monaka ještě přijít

Pierre Gasly může o třetí místo z Monaka ještě přijít

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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