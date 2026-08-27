Pierre Gasly může o třetí místo z Monaka ještě přijít

Příběh Pierra Gaslyho a jeho penalizace za příliš rychlé projetí boxovou uličkou mohl skončit jen pár dní po Velké ceně Monaka. Cena za třetí místo, kterou na pódiu převzal Isack Hadjar, by putovala k jeho krajanovi a celou kauzu by uzavřel Gaslyho instagramový příspěvek, ve kterém sděluje fanouškům, že trofej už má doma. Kvůli nejasnostem měření a výtkám od dalších týmu na startovním roštu, ale finální pořadí jezdců v závodě zatím není jasné.
Rozhodnutí nemusí padnout hned
Minulou středu se konalo slyšení před Mezinárodním odvolacím soudem FIA. Předmětem bylo odvolání týmů Red Bull a McLaren proti rozhodnutí o zrušení Gaslyho penalizace. Konečný verdikt, ale nelze očekávat v nejbližší době.
Rozhodnutí, nebo alespoň vysvětlení jeho odůvodnění, může trvat ještě další dva až tři týdny, což je u případů projednávaných Mezinárodním odvolacím soudem standardní postup.
Neobvyklé však bylo, že slyšení trvalo celý den. Soud vyslechl argumenty všech stran, na rozhodnutí, které bude ideálním řešením nejen pro samotné týmy, ale i pro FIA, si však ještě počkáme. McLaren v rámci slyšení mimo jiné poukázal na souvislost s obecnými principy spravedlnosti, které mají zajistit férový přístup ke všem stájím i jednotlivým pilotům.
Týmy se obávají zneužívání pravidel
Isack Hadjar i Oscar Piastri kvůli zrušení Gaslyho časového trestu přišli o pozice, a tím i o body do šampionátu. Podle obou týmů je však ve hře mnohem víc. Red Bull i McLaren označily události v Monaku za nebezpečný precedent.
Šéf týmu Andrea Stella v Zandvoortu hovořil o „dvojím záměru“ odvolání svého týmu, přičemž celá záležitost podle něj přesahuje rámec ztracených bodů v obou šampionátech.
„Domníváme se, že proces, který následoval po závodě v Monaku, je třeba přezkoumat z hlediska spravedlnosti vůči všem účastníkům. Skutečnost, že byl trest zrušen, vyvolává vážné důvody k obavám.“
„S tímto případem samozřejmě souvisí i další věci. Můžeme se zabývat technickými aspekty toho, jak byla vypočítána rychlost při použití omezovače rychlosti v boxové uličce. Pro mě je ale na obecné úrovni důležitější spravedlnost a principy, které je třeba vyjasnit a případně znovu nastavit. Myslím, že to, co se stalo, vyvolává značné obavy.“
Spravedlnost, na kterou Stella poukazuje, se týká především toho, že by tento případ mohl motivovat závodníky, aby si tresty neodpykávali během závodu, ale počkali až na odmávnutí šachovnicové vlajky. Proč?
George Russell se pokusil odpykat svůj trest během závodu, to se mu ale nepovedlo a dostal další penalizaci v podobě průjezdu boxovou uličkou. V konečném důsledku tak nezískal žádný bod a stáj už s výsledkem nemohla nic dělat. Gasly na rozdíl od něj počkal až do konce závodu a Alpine se následně proti rozhodnutí odvolal.
Chyba v měření
Hlavním problémem, který zároveň vylučuje jakékoliv smířlivé řešení sporu pro všechny zúčastněné strany je chyba v měření. Po Velké ceně komisaři zjistili, že mezi dvěma měřícími smyčkami existuje odchylka sedmdesáti sedmi centimetrů a šedesáti kilometrový limit, tak nešlo dodržet.
To znamená, že vrátit Gaslymu penalizaci s vědomím, že měření bylo chybné už prakticky není možné. Funguje to ale i naopak. Piloti, kteří byli neprávem penalizování už nemohou získat ztracený čas nazpět.
Mezinárodní odvolací soud, tak stojí před náročným rozhodnutím, kde pravděpodobně nebude vítěze ani poraženého. Vzhledem k ojedinělosti situace je zároveň nemožné opřít se o předchozích rozhodnutí soudu