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Barva a zralost banánu rozhodují o jeho vlastnostech. Za nejvhodnější variantu pro zdraví mnozí považují tu nesprávnou

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Banány patří celosvětově k nejoblíbenějším druhům ovoce. Důvody jsou jasné – je to především jejich sladká chuť, skvělá výživová hodnota i to, že se velmi snadno konzumují a nevyžadují žádné krájení ani mytí. Kromě toho jsou ale banány i skvělé pro naše zdraví. Obsahují velké množství draslíku i vitamínu B6 a díky nim se bude dobře dařit i vašemu zažíváním, neboť zabraňují nadýmání a zácpě.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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