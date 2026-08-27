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Přesvědčil Briatoreho: Colapinto zůstane v Alpine i v roce 2027

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Poznáme další kompletní jezdeckou sestavu pro příští ročník. Alpine oficiálně potvrdil, že Franco Colapinto podepsal novou smlouvu do konce roku 2027.
Přesvědčil Briatoreho: Colapinto zůstane v Alpine i v roce 2027

Přesvědčil Briatoreho: Colapinto zůstane v Alpine i v roce 2027

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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