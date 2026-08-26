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Poznáme výsledky druhého měření ADUO: Red Bull může smutnit

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Mezinárodní automobilová federace dnes zveřejnila druhý letošní žebříček výkonnosti, ADUO. Red Bull jím nepotěšila, protože výsledky měření ukázaly, že v Milton Keynes mají stále nejlepší pohonnou jednotku.
Poznáme výsledky druhého měření ADUO: Red Bull může smutnit

Poznáme výsledky druhého měření ADUO: Red Bull může smutnit

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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