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Kombinéza Maxe Verstappena z VC Nizozemska jde do aukce

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Red Bull draží závodní kombinézu Maxe Verstappena, ve které naposledy projížděl zatáčky nizozemského okruhu Zandvoort. Výtěžek z aukce poputuje na charitativní organizaci Wings for Life.
Kombinéza Maxe Verstappena z VC Nizozemska jde do aukce

Kombinéza Maxe Verstappena z VC Nizozemska jde do aukce

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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