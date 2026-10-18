Android 17, novinky od Applu a ambice Starlinku: To nej z týdne #42

I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás přehledný výběr toho nejdůležitějšího.
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Apple najmul bývalé vývojáře NotebookLM. Jedná se zřejmě o další krok pro vylepšování služeb založených na AI
Webové stránky Evropské komise Digital Markets Act (DMA) jsou oficiálním veřejným registrem, který zveřejňuje informace o plánovaných akvizicích a fúzích velkých technologických společností, které spadají právě pod regulatorní nařízení DMA. Součástí nejnovější akvizice je propojení společností Apple a Huxe. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Images 2.0
Google Fitbit Edge: Týdenní výdrž bez WearOS
Už nějakou dobu víme, že Google připravuje nový chytrý náramek, který dostal označení Google Fitbit Edge. Ve své podstatě se stává mezičlánkem mezi běžnými hodinkami a Google Fitbit Edge Air (recenze). Jenže je zde několik podstatných rozdílů navíc. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Starlink Mobile získává licenci pro vlastní síť, stává se mobilním operátorem
SpaceX se snaží postavit novou generaci raket a současně buduje satelitní konstelaci Starlink, která poskytuje připojení k internetu, ale současně funguje i jako podpora pro mobilní operátory, respektive se dá připojit k samotné satelitní síti skrze běžný mobilní telefon. Do této chvíle ale Starlink potřeboval vždy nějakého partnera na dané území, aby mohl poskytovat dodatečné mobilní služby. Například v Evropě spolupracuje se skupinou Deutsche Telekom, tedy T-Mobile. Starlink ale už nebude muset hrát jen druhé housle. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: SpaceX
Apple HomeView přichází: Centrální displej pro chytrou domácnost poháněný čipem A18
Dlouho se spekulovalo o novém domácím zařízení od Applu s displejem, přičemž spekulace šly tak daleko, že bychom měli očekávat robotické rameno. Dnes jsme se dočkali novinky, která se jmenuje Apple HomeView, ale robotické rameno nemá. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
HomePod mini 2 představen, přichází 6 let po první generaci
U některých produktů nejde v podstatě vydávat nové verze každý rok, respektive by to bylo zbytečné a množství novinek malé. Asi i proto si Apple počkal šest let, než vydal novou generaci HomePodu mini. Novinka se jednoduše jmenuje HomePod mini 2. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
Gemini 4 Argon je dostupný pro první uživatele
Skoro po dvou týdnech od představení Google vypouští svůj nejnovější model Gemini 4 Argon mezi uživatele. První jej zkoušeli a používali kyberbezpečností experti a nyní si jej mohou vyzkoušet další, ale ne všichni. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Google spojil síly s Flo, chystá hardware pro ženy
Americký technologický gigant Google oznámil spolupráci s Flo, pravděpodobně nejpopulárnější aplikací pro sledování menstruačního cyklu. Vedle propojení aplikací je však v plánu i něco většího, nové zařízení určené pro ženy. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Android Headlines
Google vylepší auta s Androidem, dostanou nový Obchod Play i YouTube
Google chystá pro auta s Android Automotive nový Obchod Play i YouTube. Aktualizace se však dočkal i systém Android Auto a chystá se pro něj velký redesign. Jaký je vůbec mezi těmito dvěma názvy rozdíl? [Přečíst celý článek ➔]
Android Automotive, zdroj: Droidlife
Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů
Každou chvíli vidíme, jak jsou nové AI modely lepší, věrohodnější a celkově jsou výsledky čím dál reálnější. Tedy ve smyslu, že je komplikovanější na první pohled poznat, jestli se například jedná o reálnou fotografii, skutečný hlas konkrétního člověka a podobně. Bohužel tyto technologie využívají i podvodníci a hackeři, kteří se snaží dostat do našich zařízení, na účty a podobně. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Vodafone
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Samsung Health dostává velkou aktualizaci: chytřejší spánek, integrace Stravy i analýza jídla pomocí AI
Samsung přichází s velikou aktualizací své aplikace Samsung Health. Pokud vlastníte telefony a příslušenství Samsung, pravděpodobně vás potěší vylepšení funkcí a zpřesnění doporučení. Novinky se zaměřují především na sledování spánku, běžecké tréninky a stravování. Spánkový kouč si nyní vystačí s menším množstvím dat, běžci získávají nové tréninkové úrovně a také propojení se populární aplikací Strava. Zajímavou novinkou je také rozpoznávání jídla pomocí umělé inteligence, které dokáže z fotografie odhadnout kalorickou hodnotu pokrmu. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Samsung
Google posiluje ochranu Androidu proti podvodům. Umělá inteligence odhalí falešné zprávy i telefonáty z bank
Na telefonech dnes trávíme nejvíce času. Zatímco dříve se podvodníci zaměřovali převážně na počítače, dnes jsou jedním z hlavních cílů chytré mobilní telefony. A co víc, praktiky podvodníků jsou extrémně sofistikované hlavně s nástupem umělé inteligence. Podvodníci dnes dokážou napodobit telefonní číslo banky, vytvořit falešné upozornění nebo pomocí umělé inteligence napodobit něčí hlas. Rozpoznat podvod je tak stále obtížnější. Google na tento trend reaguje a představuje několik nových bezpečnostních funkcí pro Android, které mají uživatele chránit před podvodnými zprávami, telefonáty nebo krádeží citlivých údajů. Podle průzkumu samotného Googlu a agentury YouGov má 40 % uživatelů chytrých telefonů velké obavy z těchto typů podvodů. Současné bezpečnostní systémy v aplikacích Telefon a Zprávy Google přitom každý měsíc zachytí a označí více než 5 milionů podezřelých hovorů a zpráv. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie
Huawei údajně plánuje novou značku telefonů Xingmang, cílit by měla na střední třídu
Huawei historicky provozoval značku Honor. Ta představovala telefony zaměřené spíše na střední třídu. Značku Honor založil v roce 2013 a v roce 2020 ji následně prodal v reakci na uvalení obchodních omezení ze strany USA. Podle dostupných informací Huawei ale nyní plánuje novou podznačku, která nese jméno Xingmang. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Industryweek.com
Fairbuds 2 přicházejí: udržitelná sluchátka s vyměnitelnou baterií a Bluetooth 6.0
Před dvěma lety společnost Fairphone představila Fairbuds, u kterých je hlavní předností samotná opravitelnost v domácích podmínkách. Po nějaké době zde máme nástupce v podobě Fairbuds 2. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Fairbuds
Sony porušuje sliby: Zrušená aktualizace na Android 17 u Xperia 10 VI
Sony se relativně nedávno rozhodlo stáhnout se z mnoha trhů, včetně toho českého. U nás jsme se o tom dozvěděli při uvedení Xperia 1 VII. I tak společnost zajišťuje servis a aktualizuje mobily. Ostatně se mobily stále prodávají v Evropě, tedy hlavně na větších trzích. Celá situace nepřispěla k dobré pověsti firmy, ale nyní porušuje jeden ze svých slibů. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Sony
Aplikace Link to Windows nyní umožňuje vzdáleně vypnout, nebo restartovat počítač
Aplikace Link to Windows umožňuje majitelům Androidů propojit jejich telefon s počítačem s Windows. Díky propojení tak mohou některé funkce jako jsou čtení a psaní SMS, zobrazení notifikací, nebo uskutečnit hovory, používat přímo na počítači. Microsoft k těmto funkcím přidává další užitečnou. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google Play
Předchozí týden: Konec podpory starých Androidů, evoluce Tesly v ČR a Google slaví: To nej z týdne #41