Analýza mobilních sítí v ČR: T-Mobile vede v celkovém pokrytí, O2 kraluje krajům v 5G

Nedávno se T-Mobile mohl začít chlubit nejlepší mobilní sítí a nyní zde máme další analýzu zaměřující se na pokrytí mobilním signálem, tedy konkrétně 4G a 5G technologiemi.
Analýza Opensignal: T-Mobile v Česku dominuje kvalitě mobilních sítí
T-Mobile, O2, Vodafone
Novou analýzu mobilních sítí vydala nezávislá francouzská společnost nPerf, s kterou naše redakce úzce spolupracuje a nabízí i rychlost měření připojení k internetu. Analýza se výhradně soustředila na pokrytí mobilními sítěmi. Data jsou sbírána nezávisle a nabízí jiný pohled na pokrytí Česka technologiemi 4G a 5G.
4G pokrytí, vítězství; Zdroj: nPerf
Jednoznačným vítězem se stává T-Mobile, který má nejlepší geografické pokrytí a také pokrytí populace. Je jedno, jestli jde o 4G nebo 5G, výsledky jsou podobné. Čeho si ale asi všimnete, je podobnost pokrytí mezi T-Mobile a O2, což je ostatně logické, jelikož operátoři sdílejí část infrastruktury. U 4G sítí se všichni operátoři pohybují v průměru kolem 97 % pokrytí, v případě 5G jsou data o něco horší.
Celorepublikové srovnání pokrytí
Celá ČR – 5G síť
- T-Mobile – 80,40 % (geografické: 74,02 %, populace: 86,78 %)
- O2 – 79,41 % (geografické: 73,23 %, populace: 85,59 %)
- Vodafone – 69,74 % (geografické: 60,91 %, populace: 78,57 %)
Celá ČR – 4G síť
- T-Mobile – 97,55 % (geografické: 96,32 %, populace: 98,78 %)
- O2 – 97,41 % (geografické: 96,26 %, populace: 98,56 %)
- Vodafone – 96,95 % (geografické: 95,92 %, populace: 97,97 %)
Bilance vítězství v krajích
Analýza je podrobnější a vybrali jsme statistiky kolem jednotlivých krajů u obou technologií. V případě 5G je na prvním místě O2, jelikož vyhrává v sedmi krajích, T-Mobile pak v 6 krajích a Vodafone pak v jednom, v Karlovarském. To je ostatně pochopitelné, jelikož právě v něm Vodafone používá mnohé nejmodernější technologie.
5G síť
- O2: 7 krajů (Středočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Zlínský)
- T-Mobile: 6 krajů (Praha, Jihočeský, Ústecký, Liberecký, Jihomoravský, Moravskoslezský)
- Vodafone: 1 kraj (Karlovarský)
4G síť
- T-Mobile: 6 krajů (Praha, Ústecký, Vysočina, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský)
- O2: 5 krajů (Středočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský)
- Vodafone: 3 kraje (Jihočeský, Karlovarský, Liberecký)
5G pokrytí podle krajů
Praha
- T-Mobile – 93,63 % (geografické: 90,91 %, populace: 96,35 %)
- O2 – 90,35 % (geografické: 85,47 %, populace: 95,24 %)
- Vodafone – 90,06 % (geografické: 86,04 %, populace: 94,07 %)
Středočeský kraj
- O2 – 85,68 % (geografické: 80,73 %, populace: 90,62 %)
- T-Mobile – 82,01 % (geografické: 74,90 %, populace: 89,12 %)
- Vodafone – 74,74 % (geografické: 67,24 %, populace: 82,23 %)
Jihočeský kraj
- T-Mobile – 75,73 % (geografické: 70,14 %, populace: 81,32 %)
- O2 – 64,92 % (geografické: 57,39 %, populace: 72,46 %)
- Vodafone – 57,39 % (geografické: 49,92 %, populace: 64,86 %)
Plzeňský kraj
- O2 – 90,89 % (geografické: 87,24 %, populace: 94,53 %)
- T-Mobile – 78,57 % (geografické: 76,02 %, populace: 81,12 %)
- Vodafone – 64,58 % (geografické: 58,57 %, populace: 70,59 %)
Karlovarský kraj
- Vodafone – 70,71 % (geografické: 62,48 %, populace: 78,93 %)
- T-Mobile – 68,57 % (geografické: 66,70 %, populace: 70,45 %)
- O2 – 47,07 % (geografické: 52,89 %, populace: 41,24 %)
Ústecký kraj
- T-Mobile – 89,58 % (geografické: 86,78 %, populace: 92,38 %)
- Vodafone – 82,13 % (geografické: 78,39 %, populace: 85,87 %)
- O2 – 62,13 % (geografické: 57,11 %, populace: 67,14 %)
Liberecký kraj
- T-Mobile – 68,69 % (geografické: 64,98 %, populace: 72,40 %)
- Vodafone – 67,58 % (geografické: 62,54 %, populace: 72,61 %)
- O2 – 63,32 % (geografické: 55,14 %, populace: 71,50 %)
Královéhradecký kraj
- O2 – 85,69 % (geografické: 80,87 %, populace: 90,52 %)
- T-Mobile – 77,05 % (geografické: 68,93 %, populace: 85,16 %)
- Vodafone – 70,87 % (geografické: 62,62 %, populace: 79,11 %)
Pardubický kraj
- O2 – 84,74 % (geografické: 78,89 %, populace: 90,59 %)
- T-Mobile – 74,03 % (geografické: 66,53 %, populace: 81,54 %)
- Vodafone – 68,97 % (geografické: 64,42 %, populace: 73,53 %)
Kraj Vysočina
- O2 – 87,81 % (geografické: 83,76 %, populace: 91,85 %)
- T-Mobile – 82,58 % (geografické: 75,44 %, populace: 89,72 %)
- Vodafone – 64,45 % (geografické: 55,04 %, populace: 73,86 %)
Jihomoravský kraj
- T-Mobile – 88,34 % (geografické: 83,30 %, populace: 93,38 %)
- O2 – 88,28 % (geografické: 82,87 %, populace: 93,69 %)
- Vodafone – 86,82 % (geografické: 82,00 %, populace: 91,64 %)
Olomoucký kraj
- O2 – 81,09 % (geografické: 74,32 %, populace: 87,87 %)
- T-Mobile – 81,02 % (geografické: 74,53 %, populace: 87,51 %)
- Vodafone – 64,27 % (geografické: 55,94 %, populace: 72,59 %)
Zlínský kraj
- O2 – 84,49 % (geografické: 80,43 %, populace: 88,55 %)
- T-Mobile – 80,43 % (geografické: 76,73 %, populace: 84,13 %)
- Vodafone – 59,09 % (geografické: 50,12 %, populace: 68,07 %)
Moravskoslezský kraj
- T-Mobile – 74,51 % (geografické: 68,12 %, populace: 80,90 %)
- O2 – 64,54 % (geografické: 58,41 %, populace: 70,67 %)
- Vodafone – 61,23 % (geografické: 52,06 %, populace: 70,41 %)
4G pokrytí podle krajů
Praha
- T-Mobile – 99,70 % (geografické: 99,55 %, populace: 99,86 %)
- Vodafone – 99,52 % (geografické: 99,32 %, populace: 99,73 %)
- O2 – 99,37 % (geografické: 98,93 %, populace: 99,82 %)
Středočeský kraj
- O2 – 98,78 % (geografické: 98,11 %, populace: 99,44 %)
- Vodafone – 97,64 % (geografické: 96,94 %, populace: 98,34 %)
- T-Mobile – 96,94 % (geografické: 95,09 %, populace: 98,79 %)
Jihočeský kraj
- Vodafone – 97,30 % (geografické: 96,47 %, populace: 98,12 %)
- T-Mobile – 97,09 % (geografické: 96,15 %, populace: 98,02 %)
- O2 – 96,55 % (geografické: 95,65 %, populace: 97,46 %)
Plzeňský kraj
- O2 – 98,64 % (geografické: 98,02 %, populace: 99,27 %)
- T-Mobile – 97,85 % (geografické: 97,22 %, populace: 98,49 %)
- Vodafone – 97,64 % (geografické: 96,96 %, populace: 98,31 %)
Karlovarský kraj
- Vodafone – 98,05 % (geografické: 97,32 %, populace: 98,77 %)
- O2 – 97,35 % (geografické: 96,75 %, populace: 97,96 %)
- T-Mobile – 95,12 % (geografické: 92,79 %, populace: 97,45 %)
Ústecký kraj
- T-Mobile – 98,57 % (geografické: 97,86 %, populace: 99,28 %)
- Vodafone – 97,21 % (geografické: 95,74 %, populace: 98,69 %)
- O2 – 96,25 % (geografické: 94,71 %, populace: 97,79 %)
Liberecký kraj
- Vodafone – 98,08 % (geografické: 97,30 %, populace: 98,85 %)
- T-Mobile – 96,55 % (geografické: 95,20 %, populace: 97,91 %)
- O2 – 95,64 % (geografické: 94,06 %, populace: 97,22 %)
Královéhradecký kraj
- O2 – 97,80 % (geografické: 96,90 %, populace: 98,70 %)
- T-Mobile – 96,97 % (geografické: 95,70 %, populace: 98,23 %)
- Vodafone – 96,96 % (geografické: 95,60 %, populace: 98,32 %)
Pardubický kraj
- O2 – 98,82 % (geografické: 98,26 %, populace: 99,38 %)
- T-Mobile – 97,87 % (geografické: 96,90 %, populace: 98,83 %)
- Vodafone – 92,69 % (geografické: 91,87 %, populace: 93,50 %)
Kraj Vysočina
- T-Mobile – 96,84 % (geografické: 95,09 %, populace: 98,58 %)
- O2 – 96,54 % (geografické: 94,99 %, populace: 98,09 %)
- Vodafone – 95,96 % (geografické: 93,71 %, populace: 98,20 %)
Jihomoravský kraj
- O2 – 98,14 % (geografické: 97,18 %, populace: 99,09 %)
- T-Mobile – 97,97 % (geografické: 97,07 %, populace: 98,86 %)
- Vodafone – 97,10 % (geografické: 95,71 %, populace: 98,49 %)
Olomoucký kraj
- T-Mobile – 98,09 % (geografické: 97,19 %, populace: 98,98 %)
- O2 – 97,54 % (geografické: 96,24 %, populace: 98,84 %)
- Vodafone – 94,29 % (geografické: 94,24 %, populace: 94,34 %)
Zlínský kraj
- T-Mobile – 96,99 % (geografické: 95,92 %, populace: 98,05 %)
- Vodafone – 96,80 % (geografické: 95,63 %, populace: 97,97 %)
- O2 – 95,76 % (geografické: 94,78 %, populace: 96,74 %)
Moravskoslezský kraj
- T-Mobile – 98,11 % (geografické: 97,22 %, populace: 98,99 %)
- Vodafone – 96,14 % (geografické: 94,75 %, populace: 97,54 %)
- O2 – 94,37 % (geografické: 92,54 %, populace: 96,20 %)