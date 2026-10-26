Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenci

Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenciZdroj: Macbook Neo; zdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 26.10.2026 14:01
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