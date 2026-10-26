Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
To, že MacBook Neo byl skvělý tah, dokazuje nejen velký zájem a kladné ohlasy mezi zákazníky, ale Applu se tahle strategie vyplácí i nyní v...
Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenci

Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenci

Zdroj: Macbook Neo; zdroj: Dotekománie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:01

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Apple představil iPad Mini (2026): OLED displej, čip A20 Pro a certifikace IP67
Apple představil iPad Mini (2026): OLED displej, čip A20 Pro a certifikace IP67
Nubia A76 4G v tichosti prošla aktualizací
Nubia A76 4G v tichosti prošla aktualizací

Základní model Nubia A76 4G v portfoliu vydržel přes dva roky, než se čínská společnost ZTE nyní rozhodla k...

Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI
Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI

Gemini pro Google Mapy v rámci aplikace pro automobily bylo dostupné prozatím pouze pro Android Auto....

Honor Pad X10 přichází v provedení Mini
Honor Pad X10 přichází v provedení Mini

Více než půl roku od představení tabletu Pad X10 má společnost Honor dokončenou další novinku. Tentokrát...

Huawei uvádí model Pura 90 ve verzi Plus
Huawei uvádí model Pura 90 ve verzi Plus

Do poslední produktové série Pura 90 pomalu vstupuje nový model, kterému společnost Huawei přidala přídomek...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.