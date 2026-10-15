Google vylepší auta s Androidem, dostanou nový Obchod Play i YouTube

Google vylepší auta s Androidem, dostanou nový Obchod Play i YouTubePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google vylepší auta s Androidem, dostanou nový Obchod Play i YouTubeZdroj: Android Automotive, zdroj: Droidlife
Článek byl publikován 15.10.2026 05:00
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