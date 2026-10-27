Jak ušetřit za měsíc i 5000 Kč? Drobné změny s překvapivě velkým efektem

Nezačínej škrtem. Začni výpisem z účtu.
Nejlepší způsob, jak ušetřit, je nejdřív zjistit, kam peníze skutečně odcházejí. Česká spořitelna ve svých materiálech k rozpočtu doporučuje výdaje sledovat a pravidelně kontrolovat; přesně to je první krok. Neodhaduj. Otevři poslední dva nebo tři měsíce a označ si zvlášť jídlo venku a rozvozy, předplatná, drogerii a kosmetiku, dopravu, „malé“ online nákupy a pravidelné smlouvy. Částka, která tě překvapí, bývá často někde úplně jinde, než čekáš.
1. Předplatná: modelová úspora 500 až 800 Kč
Dvě streamovací služby, hudba, cloud, aplikace na cvičení, premium verze něčeho, co jsi otevřela naposledy v únoru. Nemusíš zrušit všechno. Udělej rotaci: tento měsíc jedna streamovací služba, příští jiná. Rodinné tarify sdílej tam, kde to podmínky dovolují. Pokud zrušíš nebo sloučíš několik služeb, pět až osm stovek měsíčně není nereálný model.
2. Rozvoz a spontánní jídlo: modelová úspora 1200 Kč
Neříkám přestat chodit do restaurací. Stačí ubrat jeden rozvoz týdně. Pokud jedna objednávka pro jednoho až dva lidi vyjde zhruba na tři stovky navíc oproti domácí alternativě, čtyři týdny už dělají kolem 1200 korun. Jestli ti rozvoz zachraňuje středeční večer, nech si ho. Ušetřit můžeš na objednávce, která vznikla jen proto, že doma nebyl plán.
3. Kafe, pití a drobnosti cestou: modelová úspora 600 až 900 Kč
Sto korun několikrát týdně se ztratí rychleji než jedna tisícovka. Nemusíš se vzdát kavárny; zkus dvě ze čtyř káv týdně udělat doma nebo v práci a přidej k tomu láhev vody místo náhodně koupeného pití. Když chceš škrtat něco, co ti reálně dělá radost, škrtni frekvenci, ne celý rituál.
4. Drogerie a kosmetika: modelová úspora 700 Kč
Největší díra často není šampon, který potřebuješ. Je to třetí sérum, protože bylo ve slevě, náhradní řasenka do zásoby a svíčka přihodená k objednávce kvůli dopravě zdarma. Zaveď jednoduché pravidlo: spotřební věci kupuj po spotřebování a u dekorativní kosmetiky si dej 48 hodin před nákupem, pokud nejde o náhradu něčeho, co došlo.
5. Telefon, internet, energie, pojištění: modelová úspora 500 až 1000 Kč
Tohle není sexy, ale často je to nejčistší úspora, protože po změně nemusíš každý den nic odpírat. Jednou ročně projdi tarif, internet, pojištění a další pravidelné platby. Česká spořitelna výslovně doporučuje kontrolovat, zda nejde přejít na výhodnější variantu u telefonu, internetu, energií nebo pojištění. Ne vždy něco ušetříš, ale právě tady může být několik stovek, které odcházejí automaticky.
6. Nákup potravin bez plánu: modelová úspora 800 Kč
Nejvíc se nevyhazuje luxusní jídlo, ale věci, které jsme koupili s dobrým úmyslem a pak na ně zapomněli. Naplánuj si několik hlavních jídel na týden, před nákupem zkontroluj lednici a používej seznam. Pokud tím omezíš jeden zbytečný malý nákup týdně nebo množství jídla, které končí v koši, několik stovek měsíčně se objeví překvapivě snadno.
7. Impulzivní online nákupy: modelová úspora 500 až 1000 Kč
Nezakazuj si nakupování. Zakaž si okamžitou platbu. Věci, které nejsou nutné, nech 48 hodin v košíku. Smaž uloženou kartu z obchodů, kde nakupuješ ze zvyku, a odhlaš se z notifikací o „poslední šanci“. Tření, které je při pracovním úkolu otravné, je při impulzivním nákupu docela užitečné.
A teď ta pětitisícovka
Model může vypadat například takhle: 600 Kč předplatná + 1200 Kč méně rozvozů + 700 Kč káva a drobnosti + 700 Kč kosmetické impulzy + 800 Kč potraviny + 1000 Kč tarif, smlouvy nebo online nákupy = 5000 Kč. U někoho bude reálná úspora tisícovka, u jiného osm. Pointa není číslo splnit za každou cenu, ale zjistit, zda měsíčně neplatíš několik malých částek za věci, které ti ve skutečnosti ani nechybí.
A co s penězi, které opravdu ušetříš
Nenechávej je na běžném účtu jako odměnu za dobré chování. Pokud chceš, aby úspora byla vidět, pošli ji automaticky na oddělený spořicí účet krátce po výplatě. Jinak má těch pět stovek zrušeného předplatného podivuhodný talent proměnit se během měsíce v úplně jiné pětistovkové utracení.
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Zdroje: Česká spořitelna – Sestavte si svůj první měsíční rozpočet [1], Česká spořitelna – Základní pravidla pro zdravý rodinný rozpočet [2], Česká spořitelna – Jak začít sledovat své příjmy a výdaje [3], Česká spořitelna – Krok za krokem k finančnímu polštáři [4].