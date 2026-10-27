Smaltovaný hrnec z půdy, který jste chtěli vyhodit, se dnes prodává za tisíce. Retro z dob ČSSR zažívá návrat, jaký nikdo nečekal

26. června 2026 skončila na Aukru dražba nenápadného modrobílého hrnce o průměru 24 centimetrů. Na dně měl vyraženo Made in Czechoslovakia. Pět zájemců ho postupně vyhnalo na 490 Kč, tedy na částku, za kterou dnes pořídíte nový značkový kastrol. Předmět, který ještě před deseti lety putoval z chalupy rovnou do sběru, má najednou kupce, konkurenci i cenu. A smaltované nádobí se vrací rovnou dvojí cestou: na sporáky i do sběratelských vitrín. Prošli jsme aktuální inzeráty, ceníky výrobců i trendové zprávy pro rok 2026. Výsledek ukazuje, že staré nádobí po babičce získává zpátky hodnotu užitnou i estetickou. Správné kusy se navíc dají dobře prodat.
Stovky za obyčejný hrnec, tisíce za sadu: kde se láme cena smaltu
Bazarová realita podzimu 2026 má jasně čitelnou spodní hranici. Na Sbazaru visí sedmilitrový starý hrnec ve stavu „jako nový“ za 250 Kč. Desetilitrový kolos, který prodávající s nadsázkou nazývá „komunistický hrnec“, stojí 299 Kč, přestože má otluk. Jednotlivé běžné kusy se tedy pohybují zhruba mezi 250 a 500 korunami.
Skok nahoru přichází s kompletností. Na Bazoši se aktuálně nabízí šestnáctidílná sada smaltovaných hrnců za 1 599 Kč. Retro gastro stůl se smaltovanými čely tam stojí 2 500 Kč. Sekundární přehled serveru Volný.cz zmiňuje objemnější a zachovalejší kusy v rozmezí 500 až 1 500 Kč a výjimečné sady až kolem 15 000 Kč.
Cenu podle nás tlačí vzhůru šest faktorů, které fungují nejlépe v kombinaci:
značení SFINX, BELIS nebo Made in Czechoslovakia, kompletnost, tedy poklice, celá sada a ideálně původní krabice, neporušený smalt, hlavně uvnitř, dobový dekor, nejlépe výrazný a méně obvyklý, vzácnější motiv, protože ručně malované figurální nebo lidové vzory podle sekundárních zdrojů táhnou víc než puntíky či proužky, doložitelný původ, který ocení hlavně sběratelé.
Osamocený hrnec bez značky a s oprýskaným dnem zůstane u desítek, nanejvýš stovek korun. Takzvaný poklad z půdy má největší naději tehdy, když se sejdou značka, stav a vizuální šarm, který zapadne do dnešních retro interiérů.
SFINX z Českých Budějovic: značka, kterou lovci smaltu hledají nejdřív
Kdo prohlíží dno starého hrnce, hledá hlavně jedno jméno. Smaltovna v Českých Budějovicích začala psát svou historii roku 1893. Po znárodnění z ní vznikl národní podnik SFINX a v osmdesátých letech podle Encyklopedie Českých Budějovic patřil k velkým evropským výrobcům smaltovaného nádobí. Do zahraničí putovalo zboží také pod značkami MERKURIA a BELIS. Celou časovou osu přehledně mapuje historie smaltovaného nádobí SFINX na webu výrobce.
Dnešní BELIS na tradici navazuje a o sobě uvádí, že je jediným českým výrobcem smaltovaného nádobí. Řada STANDARD v černé či hnědé barvě se vyrábí v podstatě beze změny celé generace. Právě proto ji hledají jak nostalgici, tak lidé, kteří chtějí obyčejný a spolehlivý hrnec.
Vedle smaltu se vyplatí prohledat i kredenc. Cibulák z Dubí nebo Thunu má vlastní trh. Jednotlivé méně vzácné hrnky se na Bazoši prodávají za 50 až 60 Kč, hrnek s podšálkem za stovky a větší sady za výrazně víc. Svou cenu mají také kuchyňské váhy, skleněné dózy, formy na bábovku, pekáče nebo kávové servisy v původním balení.
Pětibodová kontrola: stojí váš hrnec z půdy za prodej?
Než vyfotíte první inzerát, projděte kus doma podle tohoto seznamu:
Dno a značka. Hledejte nápis SFINX, BELIS nebo Made in Czechoslovakia. Čitelné ražení zvyšuje důvěru kupce. Vnitřní smalt. Bez odštěpků, rzi a vlasových prasklin. Poškozený vnitřek sráží hodnotu nejcitelněji. Kompletnost. Poklice, další díly sady, případně krabice. Dekor. Čím výraznější, méně běžný a lépe ladící se zbytkem sady, tím lépe. Užitnost. Rovné dno, pevná ucha a čistý vnitřek.
Při čištění platí šetrnost. Výrobce v návodu Péče o nádobí BELIS radí odstranit zbytky nálepek olejem, nádobu zalít vroucí vodou se špetkou octa, nechat působit, opláchnout a osušit. Drátěnka, ocelová vlna ani abrazivní písky do blízkosti smaltu nepatří. Pro prodej doporučujeme patinu a drobné otluky raději přiznat, než povrch agresivně renovovat. Sběratel pozná zásah hned.
Kde prodávat? Aukro se hodí pro sběratelské a dražší kusy, kde aukce dokáže vytáhnout cenu výš než pevná částka. Sbazar a Bazoš slouží k rychlému lokálnímu prodeji. Vinted má kategorii kuchyňských potřeb, retro smalt se tam ale objevuje spíš sporadicky. Facebookové tematické skupiny pak spojují místní nadšence. K fotografiím vždy přidejte dno se značkou, vnitřek, okraje, poklici a rozměry.
A bezpečnost? Malý vnější otluk hrnec nevyřazuje. BELIS upozorňuje, že odkrytá ocel citlivěji reaguje na vlhkost a chemii a poškozená místa by se neměla dál rozšiřovat. Podle nás patří kus, který je uvnitř oprýskaný, rezavý nebo popraskaný, spíš na parapet jako květináč. Vařit doporučujeme jen v nádobí s hladkým a celistvým vnitřkem.
Originál, replika, nebo linka na míru: kolik stojí retro kuchyně
Retro se dnes dá pořídit ve třech cenových patrech. Rozdíly jsou propastné.
Varianta Orientační cena Pro koho Starý bazarový hrnec 250 až 490 Kč dekorace, příležitostné vaření Nový SFINX STANDARD 289 Kč (18 cm) až 670 Kč (28 cm) každodenní vaření, indukce Puntíkovaný retro hrnec BELIS cca 780 až 1 365 Kč design a známé parametry Kuchyňská linka na míru od 70 000 Kč, běžně 150 000 až 320 000 Kč kompletní proměna kuchyně
U obyčejného hrnce vychází originál zpravidla levněji. Pokud ovšem chcete vařit denně a na indukci, dává podle nás větší smysl nová replika. Výrobce u ní garantuje nepřítomnost olova, kadmia a niklu, což u půdního nálezu ověříte jen těžko.
Kdo chce jít dál, sáhne po celé lince. Kuchyně Rondo uvádí ceny od 79 000 Kč včetně DPH a montáže. Většina zákazníků ale utratí 150 000 až 320 000 Kč a spotřebiče přidají dalších 30 000 až 100 000 Kč. TruhlArt počítá u menších kuchyní 70 až 100 tisíc a u ostrůvkových sestav 160 až 250 tisíc. Oresi a HANÁK Centrum staví rustikální a provensálské linky v pastelových odstínech, s oblými profily a patinou.
Proč smalt znovu dobývá české kuchyně
Za návratem stojí několik proudů, které se sešly naráz. Pinterest Predicts 2026 popisuje únavu z rychle se střídajících trendů a touhu po komfortu, autenticitě a optimismu. Houzz ve své letní zprávě za rok 2026 zaznamenal prudký nárůst vyhledávání oblých prvků: klenuté digestoře o 177 %, zaoblené ostrůvky o 123 %. NKBA zase hlásí návrat výrazných barev na obklady, ostrůvky a doplňky. Chladný bílý minimalismus ustupuje a do kuchyní se vrací teplo.
Smalt do tohoto obrazu zapadá dokonale. Spojuje pevnost oceli s odolností skla, snese kyseliny, nereaguje s potravinami a dobře vede teplo. Slabinou zůstává náraz, protože na hraně se smalt odštípne. I tak hrnec při rozumném zacházení přečká desítky let, což je v době jednorázového zboží silný argument. K tomu přistupuje česká chalupářská kultura, obliba poctivých a opravitelných věcí a vzpomínka na kuchyň u prarodičů.
Sociální sítě celou vlnu urychlují. Modrobílý hrnec na dřevěné polici se dobře fotí, snadno sdílí a nabízí vstup do retro světa za pár stovek místo rekonstrukce za statisíce. Kdy trend opadne, žádná česká predikce neuvádí. Podle nás nepůjde o krátký virální záblesk. Spíš jde o součást delšího odklonu od sterilních interiérů, který podporují i trendové zprávy pro rok 2026.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková