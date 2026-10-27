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O lásku nestojím a neměnila bych. Dcera Ivy Kubelkové překvapila upřímnou zpovědí o single životě i vztahu s matkou

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Natálie Jirásková na finále soutěže Pure Model prohlásila, že je šťastně single a na svém stavu by nic neměnila. Nejde přitom o náhlý výrok, podobně mluví už půl roku.
O lásku nestojím a neměnila bych. Dcera Ivy Kubelkové překvapila upřímnou zpovědí o single životě i vztahu s matkou

O lásku nestojím a neměnila bych. Dcera Ivy Kubelkové překvapila upřímnou zpovědí o single životě i vztahu s matkou

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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