Někdo ukradl Galaxy S22+ a Samsung Find bylo k ničemu, nenašlo ho. Stačilo zapnout dvě skrytá nastavení

Jamaluddeen Adamu popsal, jak mu někdo ukradl Samsung Galaxy S22+. V den krádeže měl navíc smůlu: ve spěchu před zkouškou si omylem vypnul mobilní data. Když se později přihlásil do služby Samsung Find z jiného zařízení, zobrazila se mu pouze poslední známá poloha telefonu. Zařízení bylo offline a Adamu neměl aktivovanou funkci Offline finding, která umožňuje hledat telefon i bez připojení k internetu. Druhé nastavení, Lock network and security, sice zapnuté měl, ale samo o sobě nestačilo. Telefon se odpojil od sítě a Samsung Find nedokázal zjistit jeho aktuální polohu.
Případ ukazuje, proč se vyplatí předem zkontrolovat nastavení ochrany ztraceného zařízení. Některé důležité funkce totiž vyžadují samostatnou aktivaci a pouhé přihlášení k účtu Samsung nemusí stačit.
Co jsou ta dvě „skrytá“ nastavení a kde je najdete
Technicky vzato nejde o skryté funkce. Jsou ale umístěné v méně nápadných částech nastavení, takže je běžný uživatel nemusí objevit, pokud je cíleně nehledá. Přesné názvy položek a cesta k nim se mohou lišit podle modelu telefonu a verze One UI.
Offline finding umožňuje vyhledat telefon i ve chvíli, kdy není připojený k internetu. Zařízení může prostřednictvím Bluetooth vysílat signál, který zachytí okolní kompatibilní zařízení zapojená do sítě Samsung Find. Ta pak mohou anonymně předat informace potřebné k určení jeho polohy.
Na podporovaných telefonech tuto funkci najdete v Nastavení → Zabezpečení a soukromí → Ochrana ztraceného zařízení (Lost device protection). Zkontrolujte zejména následující možnosti:
Allow this phone to be found – povoluje vyhledání zařízení. Send last location – umožňuje odeslat poslední známou polohu. Offline finding – povoluje hledání prostřednictvím okolních zařízení i bez připojení telefonu k internetu.
K nastavení se lze dostat také přes aplikaci SmartThings. Cesta se ale může lišit podle její verze a konkrétního zařízení.
Lock network and security je funkce, která na podporovaných telefonech omezuje možnost měnit některá síťová nastavení ze zamčené obrazovky. Může tak ztížit vypnutí připojení nebo zapnutí režimu Letadlo člověkem, který telefon nemůže odemknout.
Obvykle ji najdete v Nastavení → Zamykací obrazovka a AOD → Nastavení zabezpečeného zámku (Secure lock settings). Tato sekce se zobrazí až poté, co nastavíte zabezpečení obrazovky pomocí PINu, hesla nebo vzoru. Samotné používání otisku prstu totiž neznamená, že máte nastavené i tyto možnosti ochrany.
Je však důležité rozlišovat mezi omezením přístupu k síťovým nastavením a samotným dohledáním telefonu. Ani zapnutá ochrana sítě nezaručí, že se zařízení podaří najít, pokud se odpojí od internetu.
Samsung po přihlášení k účtu nabízí základní funkce vzdáleného ovládání, některé další možnosti je ale nutné aktivovat zvlášť. Offline finding navíc vyžaduje souhlas s příslušnými podmínkami ochrany soukromí, protože telefon může pomáhat s hledáním dalších zařízení. Jde tedy o funkci, která není automaticky dostupná ve všech konfiguracích.
Ani správné nastavení neznamená jistotu
Je důležité neslibovat víc, než technologie skutečně dokáže.
Oficiální návod Samsungu říká, že pokud telefon není dostupný prostřednictvím běžného připojení ani offline sítě, služba může zobrazit pouze jeho poslední známou polohu. Offline finding tento problém částečně řeší tím, že umožňuje využít okolní kompatibilní zařízení jako prostředníky při hledání.
Úspěch ale závisí na několika faktorech: zda je funkce aktivní, zda telefon dokáže vysílat potřebný signál, zda se v jeho dosahu nachází další zařízení zapojené do sítě a zda jsou splněny ostatní technické podmínky. Samotná přítomnost lidí v okolí proto úspěšné dohledání nezaručuje.
Adamu podle svého popisu funkci po krádeži dodatečně aktivoval a následně ji testoval. Jeho zkušenosti nebyly jednoznačné:
V městském autobuse plném lidí se telefon nepodařilo prostřednictvím offline vyhledávání najít. Doma se hledání podařilo až ve chvíli, kdy se druhý telefon Galaxy nacházel v sousední místnosti. Samsung nezveřejňuje jednoduchý univerzální údaj, který by zaručoval úspěšné dohledání podle počtu okolních zařízení nebo vzdálenosti mezi nimi.
Samsung v minulosti uváděl rozsah své sítě
300 milionů zařízení zapojených do hledání, ale konkrétní čísla je nutné posuzovat podle data a metodiky, kterou výrobce použil. Bez aktuálních a přímo srovnatelných údajů nelze spolehlivě určit, kolik takových zařízení se nachází v Česku ani jaká je pravděpodobnost nalezení telefonu v konkrétní lokalitě.
Lze však očekávat, že ve větších městech bude více příležitostí k zachycení signálu než v řídce osídlených oblastech. Offline finding proto berte jako další vrstvu ochrany, nikoli jako záruku, že ukradený telefon vždy dohledáte.
Jak si Samsung stojí vedle Apple a Googlu
Srovnání služeb Samsung Find, Apple Find My a Google Find Hub ukazuje, že jednotlivé ekosystémy přistupují k hledání offline zařízení odlišně. Konkrétní možnosti závisí na modelu telefonu, verzi systému, nastavení uživatele a dostupnosti příslušných funkcí.
Funkce Samsung Find Apple Find My Google Find Hub Princip hledání offline zařízení Pomocí okolních zařízení zapojených do sítě Samsung Pomocí okolních zařízení zapojených do sítě Apple Pomocí okolních zařízení zapojených do sítě Google Aktivace Offline finding je nutné zkontrolovat a případně zapnout Závisí na nastavení služby Najít Závisí na nastavení služby a zvolených možnostech sítě Hledání po vypnutí telefonu Závisí na modelu a podpoře dané funkce Podporují ho jen některé modely a za určitých podmínek Podporují ho jen některá zařízení, například vybrané telefony Pixel Ochrana soukromí Využívá ochranné mechanismy sítě Samsung Využívá šifrování a další ochranné mechanismy Využívá ochranné mechanismy sítě Google
Apple má výhodu v dlouhodobě zavedeném ekosystému služby Najít a v tom, že některá zařízení lze dohledat i po vypnutí. Neplatí to ale pro každý model ani za všech okolností. Google zase nabízí různé možnosti zapojení do své sítě pro hledání zařízení, jejichž dostupnost závisí na aktuálním nastavení a verzi systému.
Samsung používá podobný princip vyhledávání prostřednictvím okolních zařízení, ale některé funkce je potřeba aktivovat samostatně. Proto je důležité zkontrolovat nastavení ještě předtím, než telefon ztratíte.
Novější telefony Galaxy s podporovanými verzemi One UI mohou nabízet také další bezpečnostní funkce, například Theft detection lock, Offline device lock nebo Remote lock. Jejich dostupnost se liší podle zařízení a verze systému. Tyto funkce mohou zvýšit ochranu telefonu, ale nenahrazují samotné hledání prostřednictvím sítě. Pokud telefon není možné lokalizovat a v okolí se nenachází žádné zařízení, které by pomohlo předat jeho polohu, může zůstat nedohledatelný.
Co dělat, když vám telefon ukradnou v Česku
Pokud Samsung Find nezobrazuje aktuální polohu, postupujte následovně:
Zkuste telefon najít na dálku. Přihlaste se do Samsung Find z jiného zařízení a ověřte poslední známou polohu. Pokud jsou dostupné, využijte funkce pro přehrání zvuku, uzamčení zařízení nebo prodloužení výdrže baterie. Pokud máte podezření na krádež, nepokoušejte se telefon získat zpět na vlastní pěst a nevystavujte se zbytečnému riziku. Kontaktujte svého operátora. Požádejte o zablokování SIM karty, aby ji nikdo nemohl zneužít k volání nebo ověřování přes SMS. Pokud je to potřeba, zajistěte si náhradní SIM kartu se stejným číslem. Oznamte krádež Policii ČR. Vezměte si doklad totožnosti a připravte údaje o telefonu, zejména jeho značku, model a číslo IMEI. Pomoci může faktura, záruční dokumentace nebo původní krabice. Není správné tvrdit, že oznámení musí vždy proběhnout osobně: aktuální možnosti podání oznámení si ověřte u Policie ČR. Pokud je to možné, připravte také informace o okolnostech krádeže a poslední známé poloze zařízení. Zjistěte číslo IMEI. Najdete ho například na původní krabici, na dokladu o koupi nebo v některých údajích o zařízení v účtu výrobce či operátora. Dostupnost těchto údajů se liší. IMEI sdělte policii a operátorovi, pokud ho budou potřebovat. Samotné číslo IMEI neumožňuje běžnému uživateli telefon přímo lokalizovat.
Podle Adamova popisu se jeho telefon nakonec podařilo najít až po více než třech měsících. Údajně k tomu pomohlo, že zloděj zařízení znovu aktivoval s jinou SIM kartou a telefon bylo možné identifikovat podle IMEI. Jde však o konkrétní zkušenost, nikoli o záruku, že se stejným způsobem podaří vypátrat každý odcizený telefon.
Zkontrolujte si to teď, za minutu máte hotovo
Problém se Samsung Find nespočívá v tom, že by služba byla úplně nefunkční. Její možnosti ale závisí na předem aktivovaných funkcích, dostupnosti okolních zařízení a dalších technických podmínkách.
Otevřete nastavení telefonu a zkontrolujte sekci Lost device protection, zejména možnosti Allow this phone to be found, Send last location a Offline finding. Poté se podívejte také do Secure lock settings a ověřte, zda máte dostupnou ochranu síťových nastavení při zamčené obrazovce.
Zabere to jen chvíli. Pokud telefon někdy ztratíte nebo vám ho někdo ukradne, správně nastavené funkce mohou zvýšit šanci na jeho nalezení. Jistotu sice neposkytnou, ale rozhodně je lepší mít je připravené předem než je začít hledat až ve chvíli, kdy už je pozdě.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman