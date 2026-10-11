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Apple najmul bývalé vývojáře NotebookLM. Jedná se zřejmě o další krok pro vylepšování služeb založených na AI

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Webové stránky Evropské komise Digital Markets Act (DMA) jsou oficiálním veřejným registrem, který zveřejňuje informace o plánovaných akvizicích a fúzích velkých technologických společností, které spadají...
Apple najmul bývalé vývojáře NotebookLM. Jedná se zřejmě o další krok pro vylepšování služeb založených na AI

Apple najmul bývalé vývojáře NotebookLM. Jedná se zřejmě o další krok pro vylepšování služeb založených na AI

Zdroj: Images 2.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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