Huawei Mate 90 oficiálně: Keramika, titan a ambice na špičkový fotomobil

Huawei je v našich končinách pomalinku známý jen jako výrobce sluchátek a chytrých hodinek, i prémiových. Mobily po sankcích v podstatě vymizely, byť se jednou za čas dostane oficiální cestou nějaký ten model. Právě nyní představil v domovské Číně sérii Huawei Mate 90 a možná se některý z kousků dostane i do Evropy. Recenze Huawei Watch GT7 Pro – prémiový sportovec Série Huawei Mate 90
Celá série čítá modely HUAWEI Mate 90, 90 Pro, 90 Pro Max a 90 RS. Právě poslední zmíněný je také nejdražší, ale není to jen o specifikacích. I konstrukce je značně odlišná, a to nejen na první pohled. Záda jsou keramická, přední sklo je nejlepší z celé řady a pro rám byl použit titan.
HUAWEI Mate 90 RS a HUAWEI Mate 90 Pro Max; Zdroj: Huawei
Sourozencem je pak HUAWEI Mate 90 Pro Max, který se může pyšnit také duálním OLED displejem, díky čemuž se společnost chlubí jasem až 12 000 nitů, ale jedná se o lokální maximum. Tento panel má i verze Pro, ale základní HUAWEI Mate 90 dostal běžnější panel. Mobily se liší i procesory, ale ve všech případech byl použit Kirin, tedy čip vlastní výroby.
HUAWEI Mate 90 Pro a HUAWEI Mate 90; Zdroj: Huawei
Novinky mají poměrně slušné fotografické specifikace odstupňované podle ceny. Huawei se soustředil u některých vyšších modelů i na fotografické příslušenství v podobě přídavného objektivu. V rámci celé série se nabízí certifikace IP68, bezdrátové nabíjení, stereo a kupodivu je čtečka otisků prstů umístěná na boku. Na druhou stranu Huawei použil pokročilou technologii rozpoznávání obličeje.
Jde ale vidět, že se Huawei snaží, jelikož i design je mírně netradiční a hlavně se nesnaží kopírovat například Apple. Ceny začínají pod hranicí dvaceti tisíc korun (níže uvedeny bez daně a poplatků). Možná se k nám dostane časem HUAWEI Mate 90 a HUAWEI Mate 90 Pro, ale tím si nejsme zcela jisti.
HUAWEI Mate 90: od cca 19 400 Kč HUAWEI Mate 90 Pro: od cca 22 600 Kč HUAWEI Mate 90 Pro Max: od cca 30 700 Kč HUAWEI Mate 90 RS: od cca 42 100 Kč Specifikace HUAWEI Mate 90 RS displej: 6,9 palců, 2848 × 1320 pixelů (FHD+), dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, BT.2020, Xuanwu Kunlun Glass procesor: Kirin 9050 Pro RAM: 16 GB úložiště: 512 GB / 1/2 TB Operační systém: HarmonyOS 7.0 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM) Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor) 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,6, OIS, makro, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom) spektrální senzor Red Maple 3. generace přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor IP68 + IP69 čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje stereo (Huawei Histen) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), satelitní volání Tiantong, satelitní zprávy BeiDou, GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1) rozměry a hmotnost: 164,5 x 78,7 x 8,4 mm, 248 gramů (titanový rámeček) baterie a nabíjení: 6800 mAh, 100W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 18W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení Specifikace HUAWEI Mate 90 Pro Max displej: 6,9 palců, 2848 × 1320 pixelů (FHD+), dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, BT.2020, Kunlun Glass 3. generace / Xuanwu Kunlun Glass (Collector’s Edition) procesor: Kirin 9050 / Kirin 9050 Pro RAM: 12/16 GB úložiště: 512 GB / 1 TB Operační systém: HarmonyOS 7.0 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM) Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor) 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,6, OIS, makro, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom) spektrální senzor Red Maple 3. generace přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor IP68 + IP69 čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje stereo (Huawei Histen) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, satelitní komunikace BeiDou, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1) rozměry a hmotnost: 164,5 x 78,7 x 8,15 mm, 234 gramů (235 gramů Collector’s Edition) baterie a nabíjení: 6800 mAh, 100W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 18W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení Specifikace HUAWEI Mate 90 Pro displej: 6,75 palců, 2832 × 1280 pixelů (FHD+), dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, P3, Kunlun Glass 3. generace procesor: Kirin 9035 RAM: 12/16 GB úložiště: 256/512 GB / 1 TB Operační systém: HarmonyOS 7.0 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM) Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor) 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor) 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,1, OIS, makro, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom) spektrální senzor Red Maple 3. generace přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor IP68 + IP69 čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje stereo (Huawei Histen) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), satelitní zprávy BeiDou, GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1) rozměry a hmotnost: 161,9 x 75,7 x 7,95 mm, 222 gramů baterie a nabíjení: 6600 mAh, 100W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 18W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení Specifikace HUAWEI Mate 90 displej: 6,75 palců, 2832 × 1280 pixelů (FHD+), OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 300 Hz vzorkovací frekvence, 1,07 miliardy barev, P3, Kunlun Glass 3. generace procesor: Kirin 9030 RAM: 12 GB úložiště: 256/512 GB / 1 TB Operační systém: HarmonyOS 7.0 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (podpora až 2x eSIM) Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,4-f/4,0 variabilní clona, OIS, RYYB senzor) 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, RYYB senzor) 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,2, OIS, RYYB senzor, 4x optický zoom, 100x digitální zoom) spektrální senzor Red Maple 3. generace přední: 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, AF) + 3D hloubkový senzor IP68 + IP69 čtečka otisků prstů na boku, 3D rozpoznávání obličeje stereo (Huawei Histen) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NearLink (E2.0), satelitní zprávy BeiDou, GPS (L1+L5) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) / GALILEO (E1+E5a+E5b) / QZSS (L1+L5) / NavIC, NFC, USB-C (USB 3.1 Gen 1) rozměry a hmotnost: 161,9 x 75,7 x 7,95 mm, 217 gramů baterie a nabíjení: 6600 mAh, 66W kabelové nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 5W reverzní kabelové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení
Zdroje (10)
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