Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Huawei Mate 90 oficiálně: Keramika, titan a ambice na špičkový fotomobil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Huawei je v našich končinách pomalinku známý jen jako výrobce sluchátek a chytrých hodinek, i prémiových. Mobily po sankcích v podstatě vymizely, byť se jednou...
Huawei Mate 90 oficiálně: Keramika, titan a ambice na špičkový fotomobil

Huawei Mate 90 oficiálně: Keramika, titan a ambice na špičkový fotomobil

Zdroj: Huawei
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 20:00

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Nové Galaxy Buds On od Samsungu sází na otevřenou konstrukci a AI funkce
Nové Galaxy Buds On od Samsungu sází na otevřenou konstrukci a AI funkce
Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!
Podcast: Proč budou telefony a SSD opět dražší? Samsung a Apple chystají velké cenové skoky!

Přemýšlíte o koupi nového telefonu nebo disku? Možná byste neměli váhat. V tomto díle probíráme masivní...

Premium SMS pod drobnohledem: Operátoři zakročili proti neprůhledným platebním procesům
Premium SMS pod drobnohledem: Operátoři zakročili proti neprůhledným platebním procesům

Před třemi lety jsme řešili problémové Premium SMS, respektive samotný systém placení pomocí mPlateb u...

Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvy
Apple chystá nový HomePod Mini, ten dostane nové barvy

Šest let. Právě tak dlouho už z Cupertina nepřišel nový chytrý reproduktor HomePod Mini. To by se ale již...

Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje
Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje

Tento rok byl uveden Pixel 10a (recenze) a za pár měsíců zde máme pokračování v podobě Pixel 11a. Díky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.