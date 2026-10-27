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Pračka se sama vyčistí od nečistot a prachu, stačí stisknout tato 2 tlačítka současně

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Zatuchlý zápach v bubnu, šedavé nánosy na gumovém těsnění a prádlo, které po praní voní jinak, než by mělo. Právě takhle se projevuje zanedbaná pračka. Přitom řada současných přístrojů má vestavěnou funkci, která umí vnitřek vyčistit sama. Majitelé ji ale často vůbec neznají.
Pračka se sama vyčistí od nečistot a prachu, stačí stisknout tato 2 tlačítka současně

Pračka se sama vyčistí od nečistot a prachu, stačí stisknout tato 2 tlačítka současně

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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