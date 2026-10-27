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Proč chytré hospodyňky dávají kuličku alobalu do myčky? Znají tyhle skryté funkce, o kterých se v žádném manuálu nedočtete

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Alobal už se dávno nepovažuje za věc, která se používá pouze v kuchyni při vaření a pečení. Zkuste ho dát do myčky a budete doslova zírat.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:00

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