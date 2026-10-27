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Vrškamýk přežil tři krále, ale ne smysl Karla IV. pro reprezentaci

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Nad Kamýkem nad Vltavou se drží zbytky hradu, kde lovili a úřadovali Přemyslovci. Karel IV. dal přednost Karlštejnu a Vrškamýk začal pustnout.
Vrškamýk přežil tři krále, ale ne smysl Karla IV. pro reprezentaci

Vrškamýk přežil tři krále, ale ne smysl Karla IV. pro reprezentaci

Zdroj: Alia / Creative Commons / CC0 1.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:00

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