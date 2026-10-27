Schillerová vyrazila kázat o slušnosti a schytala výsměch. Lidé jí nabídli kapesníček a připomněli chování reprezentantů koalice

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Schillerová vyrazila kázat o slušnosti a schytala výsměch. Lidé jí nabídli kapesníček a připomněli chování reprezentantů koalicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Alena Schillerová se rozhodla napravovat politické mravy.
Ministryně financí Alena Schillerová, FOTO: Úřad vlády/ se souhlasem
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 27.10.2026 15:46
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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