Kdykoliv slyším hudbu, roztančím se. Luciana Tomášová ze StarDance má za sebou deset let street dance i vlastní kapelu

Když Česká televize na jaře zveřejnila kompletní sestavu čtrnácté řady StarDance, jméno Luciany Tomášové mezi Vojtěchem Dykem, Martou Jandovou nebo Radkem Štěpánkem trochu zapadlo. VIPŽivot zaznamenal, že třicetiletá absolventka DAMU, členka ústeckého Činoherního studia a frontmanka vlastního hudebního projektu
není typ celebrity, kterou zastaví na ulici každý kolemjdoucí. Právě proto je ale její příběh v soutěži zajímavější, než se na první pohled zdá. Přichází s pohybovou výbavou, kterou většina jejích soupeřů nemá, a zároveň s handicapem, který si málokdo uvědomuje. Deset let v kroužku, kde se nenarovnáte
Taneční minulost Tomášové začala v dětství. Maminka ji přivedla do kroužku, odkud přešla do skupiny Tutti Frutti, a street dance se stal její hlavní pohybovou disciplínou na zhruba deset let.
To je slušná porce tréninku, jenže úplně jiného druhu, než jaký vyžaduje StarDance. Sama to v rozhovoru pro Českou televizi popisuje bez iluzí: ve street dance je člověk „shrbený“, pracuje s groovem, izolacemi, volností trupu. Standard a latina chtějí narovnaná záda, pevný rám, přesnou párovou disciplínu. Pohybová paměť a rytmická jistota jí zůstaly. Návyky těla se ale musí přeučit od základu.
Hudba je u Tomášové stejně silná linka jako herectví. Před pár lety založila kapelu s příbuznými na Českolipsku. Projekt se postupně proměnil, rodinná fáze skončila a Tomášová kolem sebe sestavila nový tým: David Pšenčík, Jura Habarta a Vojta Vaida. Pod názvem Luciana
začali hrát směs alternative soulu, lo-fi, jazzu a R&B. V říjnu 2021 vydali debutové album , vystoupili v sérii Wombat Sessions na ČT art a upozornili na sebe skladbami „LORD“ a „BDAY“. Pro kontext StarDance je ale podstatné něco jiného: Tomášová žije hudbou denně, rozumí frázování, dynamice, práci s tělem na pódiu. Fo Zdroj fotografie: Nextfoto Herečka, kterou teprve objevíte
Filmografie Tomášové roste rychle. Diváci ji mohli zaregistrovat v seriálu Adikts (2024), v projektech Oktopus a Ratolesti (oba 2025) nebo v chystaném snímku Orla (2026). V
rozhovoru pro Kinobox přiznává, že větší pozornost přichází teprve teď, a že jí z ní začíná být trochu úzko. Na jevišti je doma v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde hraje Fuenteovejunu, Sluhu dvou pánů i Pipi Dlouhou punčochu. V Praze ji najdete v MeetFactory s inscenací Když nám bylo míň. Pendlování mezi oběma městy bylo náročné už před StarDance. Teď k tomu přibyly každodenní tréninky s tanečníkem Robinem Ondráčkem, choreografem a lektorem se třemi předchozími účastmi v soutěži.
Po třech odvysílaných soutěžních večerech je Tomášová stále ve hře. Třetí kolo přežila, na rozdíl od kaskadérky Hanky Dvorské, která vypadla se sambou. Čtvrtý večer 31. října přinese quickstep, paso doble a waltz. Klíčové je, že o postupu nerozhoduje jen porota.
Pravidla StarDance dělí výsledek napůl: 50 procent porota, 50 procent diváci. Tomášová tedy potřebuje nejen technicky zvládnout standardní a latinské tance, ale taky si vybudovat fanouškovskou základnu. Podle nás je právě tohle její největší výzva, ne waltz, ale fakt, že proti ní stojí jména s nesrovnatelně větším mediálním dosahem.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová