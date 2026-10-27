Zatuchlý vzduch v bytě vyřeší čtyři kytky za pár stokorun. Jedna z nich produkuje kyslík i v noci, a patří proto do ložnice

Červnové ráno, dveře ložnice se otevřou a vzduch v místnosti stojí. Je těžký a vydýchaný, z kuchyně do něj ještě prosakuje včerejší večeře. Okno pomůže na půl hodiny, osvěžovač na pár minut a pak se známý pach vrací. Přitom řešení roste v každém hobbymarketu. Tchýnin jazyk, zelenec chocholatý, toulcovka a břečťan popínavý se hodí každý do jiné části bytu. Jeden vzduch vlhčí, druhý chytá prach, další pomáhá odbourávat část těkavých látek. Prošli jsme laboratorní data, zahradnické příručky i ceníky českých obchodů. Nejlevnější čtveřice vyšla na 518 Kč a pro každou rostlinu jsme našli místo, kde odvede nejvíc práce.
Jak kytky čistí vzduch v bytě: stopa vede do laboratoří NASA
Pověst pokojovek jako přírodních filtrů má konkrétní původ. V září 1989 odevzdali vědci B. C. Wolverton, Anne Johnsonová a Keith Bounds
zprávu o tom, jak pokojové rostliny snižují znečištění vnitřního ovzduší. Výzkumníci NASA v ní zavírali rostliny do utěsněných komor a sledovali, jak rychle mizí benzen, formaldehyd a trichlorethylen. Mezi testovanými druhy byly tchýnin jazyk, toulcovka i břečťan. Zelenec se v téže zprávě objevuje u formaldehydu pod anglickým označením „green spider plant“.
Výzkum vznikl kvůli energeticky úsporným budovám a uzavřeným prostředím včetně vesmírných stanic, tedy prostorům, kde se vzduch vyměňuje jen málo. Právě tím se podobá zimnímu panelákovému bytu s utaženými okny.
Zajímavější než seznam druhů je mechanismus. Část látek pronikne do rostliny listy, další zachytí substrát a kořenová zóna. Mikroorganismy v půdě, jejichž růst kořeny podporují, dokážou některé chemikálie biologicky rozložit. Autoři zprávy dokonce označili oblast kořenů a půdy za nejúčinnější místo pro odstraňování těkavých organických látek. Rostlina tedy pracuje celým tělem včetně květináče.
Druhý efekt pozná každý, kdo v zimě topí. Listy transpirací uvolňují vodu a vysušený vzduch v místnosti tak pomalu vlhčí. Sprej proti zápachu nic takového neumí. Pach jen překryje a do ovzduší často přidá další vonné těkavé látky.
Podle nás dává největší smysl rostliny zapojit do jednoduché rutiny. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v přehledu o
kvalitě vnitřního ovzduší staví na první místo odstranění zdroje znečištění, hned za ním větrání, filtraci řadí až jako doplněk. Kytky v takovém režimu působí mezi jednotlivými větráními, tiše a nepřetržitě. Tchýnin jazyk v ložnici: kyslík na noční směně
Ze čtveřice si nejvíc pozornosti zaslouží rostlina s tuhými vzpřímenými listy, které se kvůli ostrým okrajům přezdívá tchýnin jazyk. Botanici ji vedou jako
Sansevieria trifasciata, novější systematika ji přesunula do rodu Dracaena. Podle poradenské služby Mississippi State University sansevierie uvolňují kyslík v noci, kdežto mnoho jiných pokojovek ho vydává hlavně přes den. Univerzitní zahradníci ji proto výslovně doporučují do ložnic a kanceláří.
Ložnici jí přisoudíme i z čistě praktických důvodů. Teplota tam bývá stabilní, provoz je menší a ostrého slunce obvykle méně. Rostlina snáší slabší světlo, suchý vzduch i nepravidelnou zálivku. Britská zahradnická společnost RHS jí připisuje vysokou odolnost vůči zanedbávání a radí dopřát jí jasné, rozptýlené světlo bez plného letního úpalu. Ideální je roh pokoje nebo místo kousek od okna.
Péče je minimalistická. Propustný substrát, zálivka až po úplném proschnutí a nikdy nepřelévat. Hnijící kořeny jsou jediný skutečný nepřítel této rostliny.
Obavu, že kytky v ložnici v noci „kradou kyslík“, zahradnické zdroje nepotvrzují. Běžné rostliny sice po tmě dýchají, ale několik květináčů pro zdravého spáče nepředstavuje prakticky žádné riziko. Sansevierie je navíc v tomto ohledu výjimka. Kdo v ložnici žádnou rostlinu nemá, nedělá chybu, jen přichází o snadný doplněk. Alergici by měli vybírat druhy bez výrazné vůně a pylu a hlídat plíseň v zemině.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Zelenec do kuchyně, toulcovka do koupelny a břečťan na polici
Zelenec chocholatý máte možná doma už léta a ani o tom nevíte. Je to ta převislá rostlina s pruhovanými listy, která na dlouhých šlahounech pouští mladé odnože. Poradenská služba Clemson Cooperative Extension ji řadí k nejrozšířenějším pokojovkám, oceňuje rychlý růst a snadné množení. Do kuchyně se hodí, protože rychle nabírá listovou hmotu a snese i provoz kolem sporáku. Patří na polici nebo do závěsu poblíž rozptýleného světla, ne však na polední slunce. Substrát nechte mezi zálivkami krátce proschnout. Hnědé špičky listů obvykle prozradí přelití nebo zasolení zeminy.
Toulcovka, v obchodech často jako lopatkovec ( Spathiphyllum), miluje teplo, nepřímé světlo a vlhčí vzduch. Koupelna s oknem jí proto sedí nejlépe ze všech místností. Podle RHS potřebuje stálou mírnou zálivku a nesnáší přemokření. Tmavozelené listy a bílé toulce navíc koupelně dodají dojem čistoty. Bez denního světla ovšem dlouho nevydrží. V koupelně bez okna potřebuje pěstební lampu, případně ji můžete jednou za čas vystřídat s rostlinou z obýváku.
Břečťan popínavý ( Hedera helix) obsadí místa, kde se nejvíc práší, tedy police, skříně a závěsné květináče u chodby. Výzkumy usazování částic na listech břečťanu a příbuzných druhů ukazují, že jeho čepele dokážou zachytit část prachu a jemných částic. Vyhovuje mu světlé až polostinné stanoviště bez přímého slunce a raději chladnější kout než přetopený parapet. Zemina má zůstávat průběžně mírně vlhká.
U všech čtyř platí totéž pravidlo: listy pravidelně otírejte vlhkým hadříkem. Zaprášená čepel hůř fotosyntetizuje a nové částice už nezachytí. V zimě pak hlídejte rozpálené parapety nad radiátorem a studený průvan při větrání.
Startovací košík za 518 Kč: ceny v českých obchodech
Prošli jsme nabídku Hornbachu a OBI a sestavili nejlevnější kombinaci, se kterou se dá začít:
Rostlina Obchod Nejnižší cena Dražší varianta Tchýnin jazyk Hornbach 145 Kč (Ø 9 cm) 299 Kč („Mikado“), 315 Kč (Ø 14 cm) Zelenec chocholatý Hornbach 95 Kč 125 až 139 Kč podle kultivaru a závěsu Lopatkovec/toulcovka OBI 199 Kč (Ø 13 cm) nenašli jsme Břečťan popínavý OBI 79 Kč (malý květináč) 249 Kč (Ø 17 cm)
Minimální sestava vychází na 518 Kč. Kdo místo malého břečťanu sáhne po vzrostlejším exempláři, který rychleji zaplní polici a zachytí víc prachu, zaplatí 688 Kč. Doprava a obalové květináče v součtu nejsou. Ceny se navíc liší podle prodejny a aktuálních zásob, takže počítejte s rozmezím zhruba 500 až 700 Kč.
Za tytéž peníze se dá koupit leda nejlevnější čistička bez náhradních filtrů. Čtveřice rostlin vydrží roky, zelenec a břečťan se dokonce samy namnoží. Pokud byste kupovali postupně, doporučujeme začít tchýniným jazykem do ložnice, protože je nejodolnější a nejméně náročný. Potom přidejte zelenec do kuchyně, toulcovku do koupelny a nakonec břečťan. Pro citelnou změnu v pocitu z místnosti stačí jedna větší rostlina na menší pokoj. V problémových zónách pomůže skupinka dvou až tří květináčů s bohatým olistěním.
Kočka nebo pes v bytě? Tři ze čtyř rostlin patří vysoko
Před nákupem stojí za to zkontrolovat, kdo v domácnosti rád okusuje listy. Americká společnost na ochranu zvířat ASPCA vede ve svém
seznamu rostlin sansevierii, toulcovku i břečťan mezi toxickými pro kočky a psy. Zelenec figuruje mezi netoxickými. I tak může vášnivé okusování vyvolat u zvířete zažívací potíže, je to však obecně bezpečnější volba.
Pozor si dejte i na děti. RHS označuje toulcovku za jedovatou při požití a dráždivou při manipulaci, bobule břečťanu jsou podle OBI nejedlé. Řešením je dát břečťan do závěsného květináče a toulcovku i tchýnin jazyk umístit na vyšší polici. Při podezření, že dítě nebo zvíře část rostliny snědlo, volejte lékaře, případně veterináře.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková