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Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí

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Partner se tě dotkne a objektivně není žádný důvod, proč bys neměla chtít. Jenže tvoje hlava právě řeší práci, spánek, vlastní tělo, poslední hádku a otázku, jestli jste koupili granule. Libido není tlačítko ukryté někde mezi hormonem a krajkovým prádlem. Do sexuální touhy mluví tělo, vztah i mozek – a někdy velmi hlasitě.
Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí

Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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