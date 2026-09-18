Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí

Když žena nemá chuť na sex, jedna z prvních otázek často zní: „Nemám rozházené hormony?“ Možná. Hormony sexualitu skutečně ovlivňují. Jenže zdaleka nejsou jedinými lidmi na večírku.
Sexuální funkci mohou ovlivňovat také spánek, stres, léky, bolest, psychické zdraví, obraz vlastního těla, partnerská komunikace a celková spokojenost ve vztahu. Systematický přehled z roku 2025 například ukázal, že distres spojený s nízkou sexuální funkcí souvisí mimo jiné s depresivními či úzkostnými příznaky, sexuální nespokojeností, horší partnerskou komunikací a nižší podporou partnera.
Takže než začneš hledat magický doplněk „na ženské libido“, podívej se trochu šíř.
1. Jsi chronicky unavená
Sex je příjemný. Spánek je ovšem biologická potřeba. Pokud několik týdnů spíš šest hodin, budíš se nebo ráno vstáváš vyčerpaná, není překvapivé, že tělo večer hlasuje hlavně pro zavření očí.
Novější přehled výzkumu spojuje poruchy spánku u žen s horší sexuální touhou, vzrušením i spokojeností. To neznamená, že každá nevyspalá noc vypne libido. Ale dlouhodobě špatný spánek rozhodně není jeho ideální kamarád.
2. Mozek je pořád v práci
Zavřeš notebook. Jenže práce nezavřela tebe. V hlavě pokračuje prezentace, e-mail, konflikt s kolegou a věc, kterou nesmíš ráno zapomenout.
Sexuální vzrušení potřebuje alespoň nějaký prostor pro pozornost. Pokud je mozek stále v režimu kontroly, úkolů a ohrožení, přepnutí do erotiky může být obtížné. A právě proto někdy nepomůže „zkus se uvolnit“. Potřebuješ reálně ukončit pracovní den.
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3. Pořád jsi na partnera naštvaná
Někdy nejde o sexuální problém. Jde o to, že partner slíbil něco udělat, neudělal to, ty jsi to nakonec vyřešila sama a ve vztahu zůstalo malé ložisko vzteku.
Pak přijde večer a jeho dotek ti nepřipadá erotický. Připadá ti skoro absurdní. Blízkost a sexuální touha nejsou totéž, ale kvalita vztahu a komunikace mohou sexuální prožívání ovlivňovat výrazně. Není potřeba mít všechno perfektně vyřešené, aby mohl existovat sex. Jen je obtížné ignorovat dlouhodobý pocit křivdy pokaždé, když se zhasne.
4. Necítíš se dobře ve vlastním těle
Možná partnerovi připadáš krásná. Jenže ty během sexu přemýšlíš, jak vypadá břicho v téhle poloze a zda je světlo opravdu nutné. Sebepozorování dokáže velmi účinně odvést pozornost od prožitku.
Není řešením čekat, až budeš své tělo bezpodmínečně milovat každou sekundu života. Může ale pomoct přesunout pozornost od toho, jak tělo vypadá, k tomu, co cítí. Erotika se totiž podstatně hůř prožívá z perspektivy imaginární kamery na stropě.
5. Něco bolí
Pokud očekáváš bolest, je naprosto logické, že se tělo do dalšího sexuálního zážitku nehrne. Bolest při penetraci může mít mnoho příčin – od nedostatečné lubrikace přes hormonální změny až po zdravotní stavy, které je potřeba řešit.
A opravdu není normální rada „musíš se víc uvolnit“. Opakovaná nebo výrazná bolest patří k gynekologovi či jinému odborníkovi podle povahy problému.
6. Některé léky mohou sexualitu ovlivňovat
Sexuální funkci mohou měnit například některá antidepresiva a další léky. To neznamená, že je máš vysadit.
Nikdy sama svévolně neměň předepsanou léčbu jen proto, že sis přečetla seznam nežádoucích účinků. Pokud ale časově vidíš souvislost mezi zahájením léčby a výraznou změnou sexuálního fungování, můžeš ji otevřít s lékařem. Sexuální zdraví je legitimní součást zdravotní péče.
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7. Možná prostě nemáš problém
Tohle je důležité. Nízká sexuální touha sama o sobě nemusí být porucha. Lidé mají různou úroveň touhy a ta se během života mění. Diagnosticky je podstatné i to, zda ti změna působí výrazný osobní distres.
Pokud máš méně sexu než před pěti lety, ale vlastně ti to nevadí, nemusíš se opravovat jen proto, že internet tvrdí, kolikrát týdně má mít „zdravý pár“ sex. Univerzální číslo neexistuje.
Libido není referendum o tom, jestli jsi pořád ženská
Je velmi snadné začít nízkou touhu vnímat jako osobní selhání. „Co je se mnou?“ Možná nic. Možná potřebuješ více spánku, méně stresu, vyřešit bolest, změnit vztahovou dynamiku nebo probrat léčbu s lékařem.
A někdy potřebuješ jen přestat očekávat, že sexuální touha bude každý rok života fungovat úplně stejně.
Důležitá poznámka: Sexuální touha se během života přirozeně mění a její nižší úroveň sama o sobě nemusí znamenat zdravotní problém. Pokud tě ale výrazná nebo dlouhodobá změna libida trápí, objevuje se bolest, krvácení, výrazná suchost, psychické obtíže nebo změna časově souvisí s užíváním léků či dalšími zdravotními příznaky, obrať se na gynekologa, praktického lékaře nebo sexuologa. Předepsané léky nikdy sama nevysazuj ani neměň bez konzultace s lékařem.
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Zdroje: Maturitas – Sleep disorders and sexual function in women [1], PubMed – Sleep disorders and sexual function in women [2], PubMed – Associations of sleep and female sexual function: good sleep quality matters [3], PubMed – When is low sexual function problematic for women? A systematic review [4].