Notifikace na Androidu jsou chaos, ale bezplatná aplikace je zkrotí. Je open source a funguje na jakémkoliv telefonu

Android používají miliardy lidí po celém světě a každý den na jejich telefony přichází obrovské množství upozornění. Možnosti jejich třídění jsou ale stále poměrně omezené. Systém sice umožňuje ztišit celou aplikaci nebo vypnout její konkrétní kategorii oznámení, jenže ne vždy dokáže rozlišit, která upozornění jsou skutečně důležitá. Pokud například chcete blokovat pouze oznámení z Instagramu obsahující slovo „Reels“, běžné nastavení Androidu vám k tomu nemusí stačit.
Právě tento problém řeší DoNotNotify, bezplatná aplikace od vývojáře Anudže Džaina, kterou lze podle dostupnosti stáhnout z Google Play nebo F-Droidu. Projekt má veřejně dostupný zdrojový kód na GitHubu pod licencí MIT, takže jej mohou zájemci kontrolovat a upravovat v souladu s podmínkami licence. Aplikace je podle uvedených informací určena pro Android 7.0 a novější, takže by měla fungovat na široké škále telefonů různých značek.
Proč jsou notifikace na Androidu takový zmatek
Problém začíná už u samotného systému. Od Androidu 8.0 mohou vývojáři rozdělovat oznámení do takzvaných kanálů, které uživatelům umožňují samostatně nastavovat různé typy upozornění. V praxi ale záleží na tom, jak jednotlivé aplikace tuto možnost využívají. Některé mají kategorie rozdělené přehledně, jiné nabízejí jen několik základních možností nebo sdružují různé typy oznámení do jedné skupiny.
Výsledkem může být nepříjemná volba: buď vypnout větší část oznámení, a riskovat, že přehlédnete něco důležitého, nebo je ponechat zapnutá všechna. Reklamní nabídky, zprávy od přátel, systémová upozornění a novinky z různých služeb pak zaplavují jednu společnou oblast.
Google se snaží tento problém řešit také vlastními nástroji. V prosinci 2025 představil Notification Organizer, funkci, která využívá umělou inteligenci k třídění oznámení do kategorií, například podle toho, zda jde o propagaci, zprávy nebo příspěvky ze sociálních sítí. Méně důležitá upozornění může následně ztišit.
Dostupnost této funkce je však podle uvedených informací omezená na vybraná zařízení Pixel a určité regiony a jazyky. Uživatelé telefonů Samsung, Xiaomi a dalších značek tak nemusí mít stejnou možnost k dispozici. Právě pro ně může být aplikace třetí strany zajímavou alternativou.
Co přesně DoNotNotify umí
Hlavní výhodou DoNotNotify je možnost filtrovat oznámení podle jejich obsahu, nejen podle aplikace, ze které pocházejí. Nabízí několik způsobů, jak si příchozí upozornění přizpůsobit:
- Denylist – zablokuje oznámení, která odpovídají zadanému pravidlu. Můžete například nastavit, aby se nezobrazovala upozornění z YouTube obsahující slovo „Shorts“.
- Allowlist – funguje opačně. Propustí pouze oznámení odpovídající nastaveným pravidlům a ostatní upozornění z vybraného zdroje odfiltruje.
- Stack – podobná oznámení nesmaže, ale seskupí je do jednoho přehlednějšího celku. Místo několika samostatných upozornění tak můžete vidět jedno souhrnné oznámení.
Pravidla lze podle možností aplikace vytvářet na základě názvu aplikace, titulku oznámení nebo jeho textu. Kromě jednoduchých klíčových slov je možné využít také regulární výrazy, které umožňují sestavit složitější podmínky.
Užitečnou funkcí jsou rovněž časová pravidla. Můžete si například nastavit, aby se propagační oznámení blokovala pouze v noci, zatímco během dne zůstala viditelná. Aplikace nabízí také historii zachycených oznámení, která má podle popisu projektu ve výchozím nastavení uchovávat po dobu pěti dnů.
Součástí výbavy mají být i předpřipravená pravidla pro populární aplikace, jako jsou Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, Spotify nebo Netflix. Pokud potřebujete filtrovat oznámení z jiné aplikace, můžete si vytvořit vlastní pravidlo, případně vycházet z oznámení uložených v historii.
Soukromí a bezpečnost: proč je open source klíčový
Přístup k oznámením patří mezi citlivá oprávnění Androidu. Aplikace, které jej získají, mohou číst obsah zobrazovaných upozornění. To se může týkat nejen zpráv a e-mailů, ale také jednorázových ověřovacích kódů nebo informací z finančních aplikací. Proto je důležité pečlivě vybírat, kterým aplikacím takový přístup povolíte.
U DoNotNotify je výhodou veřejně dostupný zdrojový kód na GitHubu. Zájemci tak mohou ověřit, jak aplikace funguje a jak nakládá s daty. Podle uvedených informací navíc v manifestu aplikace chybí oprávnění k přístupu na internet, což by jí v běžném provozu mělo bránit v odesílání dat na vzdálené servery prostřednictvím standardního síťového připojení Androidu.
Projekt uvádí, že zpracování oznámení probíhá lokálně v zařízení a aplikace nevyžaduje uživatelský účet. Také informace na Google Play deklarují, že aplikace data nesbírá ani nesdílí. Jde o pozitivní signály, přesto samotná otevřená licence ani absence internetového oprávnění automaticky nezaručují naprostou bezpečnost. Tu je vždy potřeba posuzovat také podle konkrétní verze aplikace, jejího kódu a způsobu distribuce.
DoNotNotify potřebuje několik oprávnění, aby mohla správně fungovat: přístup k oznámením, případnou výjimku z optimalizace baterie, možnost spuštění po restartu zařízení a službu běžící na popředí. Jejich použití souvisí s tím, že aplikace musí oznámení průběžně sledovat a uplatňovat na ně nastavená pravidla.
Otevřený kód je v tomto případě důležitou výhodou oproti uzavřeným alternativám. Neznamená ale, že lze bez dalšího ověření prohlásit jednu aplikaci za bezpečnější než všechny ostatní. Podstatné je, že uživatelé i nezávislí vývojáři mají možnost její fungování kontrolovat.
Jak aplikaci nastavit a co dělat, když nefunguje
Instalace by měla být poměrně jednoduchá. Aplikaci lze podle dostupnosti získat z Google Play nebo F-Droidu. Po prvním spuštění je potřeba nastavit několik věcí:
- Povolte aplikaci přístup k oznámením v systémovém nastavení Androidu.
- Pokud aplikace na vašem telefonu přestává běžet na pozadí, zkontrolujte nastavení baterie a případně jí povolte neomezený provoz. U některých telefonů, zejména od značek Xiaomi nebo Huawei, může být nutné upravit také nastavení automatického spouštění.
- Na Androidu 13 a novějším povolte aplikaci zobrazovat vlastní oznámení, pokud chcete používat režim Stack, který je potřebuje k vytvoření souhrnných upozornění.
- Aktivujte některé z předpřipravených pravidel, nebo si vytvořte vlastní podle toho, která oznámení chcete filtrovat.
Pokud aplikace náhle přestane oznámení filtrovat, jednou z možných příčin je omezení jejího běhu na pozadí systémem. Některé telefony totiž automaticky uspávají aplikace, které podle jejich odhadu spotřebovávají příliš mnoho energie. DoNotNotify má podle popisu projektu nabídnout kontrolní upozornění, které uživatele upozorní na problém s běžící službou.
Je potřeba počítat také s omezeními samotného Androidu. Některá systémová oznámení, například trvalé upozornění na probíhající navigaci, se mohou chovat odlišně od běžných oznámení a nemusí jít jednoduše skrýt nebo odstranit. Výsledek proto závisí nejen na nastavení DoNotNotify, ale také na verzi systému a typu upozornění.
Rozhraní aplikace je podle dostupných informací převážně v angličtině, přestože popis na Google Play může být lokalizovaný do češtiny. Základní nastavení by nemělo být složité, ale vytváření pokročilých pravidel pomocí regulárních výrazů už může vyžadovat trochu technických znalostí.
Jak si stojí vedle konkurence
DoNotNotify není jedinou aplikací pro pokročilou správu oznámení. Její zajímavostí je především kombinace filtrování podle obsahu, časových pravidel a otevřeného zdrojového kódu.
Placený BuzzKill nabízí širší možnosti automatizace. Dokáže například reagovat na konkrétní oznámení, vytvářet připomínky nebo spouštět další akce. Jeho nevýhodou je placená distribuce a uzavřený zdrojový kód.
FilterBox se zaměřuje mimo jiné na podrobnou historii oznámení, jejich filtrování a další pokročilé funkce. Některé možnosti jsou však spojeny s nákupy v aplikaci. Z open-source alternativ se nabízí také NotiFilter, který podle uvedených informací vyžaduje Android 10 nebo novější, zatímco DoNotNotify má podporovat již Android 7.0.
Konkrétní výhody a omezení jednotlivých aplikací se mohou měnit s novými verzemi, takže je vhodné před instalací zkontrolovat jejich aktuální funkce a požadavky.
Pokud hledáte bezplatný nástroj pro filtrování oznámení podle jejich obsahu a záleží vám na transparentnosti, DoNotNotify stojí za vyzkoušení. Jestliže potřebujete především rozsáhlou automatizaci a nevadí vám za ni zaplatit, může být vhodnější BuzzKill.
Zajímavé je především to, že podobně podrobné filtrování oznámení stále není běžnou součástí samotného Androidu. DoNotNotify tak vyplňuje mezeru, která uživatelům komplikuje oddělení skutečně důležitých upozornění od těch, která pouze odvádějí pozornost.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman