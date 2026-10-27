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U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před auty

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U rybníka Jarošovský Kacíř na Třebíčsku osadí Kraj Vysočina trvalé zábrany, které budou navádět migrující žáby a čolky do nových propustků pod silnicí. Cílem dotovaného projektu za 5,7 milionu korun je výrazné snížení úhynu těchto ohrožených druhů pod koly aut na silnici mezi Zárubicemi a Lipníkem.
U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před auty

U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před auty

Zdroj: Kraj Vysočina
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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