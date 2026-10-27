U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před auty

U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před autyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U rybníka na Třebíčsku kraj osadí trvalé zábrany, ochrání žáby a čolky před autyZdroj: Kraj Vysočina
Článek byl publikován 27.10.2026 15:51
První výkony fyziologické stimulace převodního systému srdce za sebou má kardiologické oddělení Nemocnice...
Školáky čekají podzimní prázdniny, které budou znamenat pět volných dní. Počasí bude typické podzimní, dle...
Dopravní nehodu autobusu a osobního auta řešili dnes po půl sedmé ráno žďárští policisté. Havárie se...
Ve Větrném Jeníkově se opakuje historie. Stejně jako v roce 2018 napadl Ivo Grubbauer volby, letos k tomu...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →