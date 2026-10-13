HomePod mini 2 představen, přichází 6 let po první generaci

HomePod mini 2 představen, přichází 6 let po první generaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
HomePod mini 2 představen, přichází 6 let po první generaciZdroj: Apple
Článek byl publikován 13.10.2026 14:00
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