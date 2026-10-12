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Google Fitbit Edge: Týdenní výdrž bez WearOS

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Už nějakou dobu víme, že Google připravuje nový chytrý náramek, který dostal označení Google Fitbit Edge. Ve své podstatě se stává mezičlánkem mezi běžnými hodinkami...
Google Fitbit Edge: Týdenní výdrž bez WearOS

Google Fitbit Edge: Týdenní výdrž bez WearOS

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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