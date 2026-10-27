Zápas matky se synem v G MMA padl. Kaluba se místo ní utká přímo se spolumajitelem organizace

Na oficiálním plakátu stála nejpodivnější položka celé karty: syn proti vlastní adoptivní matce, na samostatném štítku s mámou proti synovi. Matouš Kaluba, podle Fight-live někdejší stálice organizace Clash, pro eXtra.cz přiznal, že matce na první tiskovou konferenci koupil šaty. Na premiérovém galavečeru nové organizace G MMA má ale místo ní nastoupit proti někomu úplně jinému. Novým soupeřem má být Jakub Jíra, spoluzakladatel té samé organizace. Redakce MMAmagu otevřela obchodní podmínky G MMA i veřejný výpis vazeb na firmu, která show provozuje, a podíl zapsaný u Jírova jména dává zápasu docela jinou váhu.
Tiskovka, po které zmizel z karty rodinný zápas
Změna padla na závěrečné tiskové konferenci 26. října 2026. Top-Fight i eXtra.cz shodně uvádějí, že duel Matouše Kaluby s Marcelou Kalubovou se neuskuteční a že proti němu půjde Jíra.
Sám Jíra svůj vstup do klece ohlásil už dřív. Podle serveru MMA Shorties v pořadu G Face k zápasu Muradova s Kotláři 22. října 2026 řekl: „Chceme vám oznámit důležitou novinku. Pro někoho možná ne, ale pro mě určitě ano. 31. října se postavím do klece a půjdu do zápasu i já.“ Jméno soupeře si tehdy nechal na tiskovou konferenci. O čtyři dny později ho vyslovil.
Důvod, proč původní zápas z programu zmizel, v oznámení ani v textech, které o tiskové konferenci referovaly, nezazněl.
Kdo vlastně je muž, který si na premiéře vlastní organizace zarezervoval místo v kleci, řekne líp než promo video obchodní rejstřík.
Jméno Jakuba Jíry se dá najít i mimo plakát
Ve všeobecných obchodních podmínkách účinných od 31. srpna 2026 stojí hned v prvním článku, že organizaci GMMA a internetovou platformu s přímými přenosy provozuje společnost G ENTERTAINMENT CZECH s. r. o. Ve veřejném výpisu vazeb na tuto firmu, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, je Jakub Jíra od 15. prosince 2025 veden jako společník s desetiprocentním podílem. Není to tedy jen tvář z plakátu, ale člověk zapsaný u firmy, která show pořádá.
Mezi oznámením a prvním gongem zbývá málo času. Tisková konference začala 26. října 2026 v 18:00, galavečer startuje 31. října 2026 rovněž v 18:00. Mezi těmi dvěma okamžiky je přesně pět dní.
Karta se mění i jinde. Z organizace podle eXtra.cz odstoupil bývalý premiér Jiří Paroubek; Fight-live píše, že se zápasem nejprve souhlasil a pak z něj vycouval.
Zápas spolumajitele proti vlastnímu zápasníkovi na téhle kartě není ani zdaleka tou nejdivočejší položkou.
Polštáře, brnění a zápas, který si objednal sám šéf
ANALÝZA Kdo čeká sportovní žebříčky, bude překvapený. Redakce MMAmagu prošla položku po položce oficiální kartu na webu G MMA a filtr typů zápasů nabízí vedle klasiky i disciplíny, které by jinde neprošly.
- MMA
- box a K1
- dva na dva
- pillow fight
- rytířské brnění
Do takového programu rodinný duel zapadl bez problémů. A výměna matky za spolumajitele je v boji o pozornost spíš posun nahoru než nouzové řešení. Premiérová značka neprodává tituly, ale příběhy; každá položka karty má táhnout přenos. Web G MMA hlásí vyprodáno a odkazuje na placený online přenos na platformě geckotv.cz.
Pro Matouše Kalubu to znamená, že z kuriózní položky karty přechází do zápasu, o kterém se bude mluvit. Pořád ale v režimu, kde je hlavní měnou vyprávění, ne žebříček. Tohle není matchmaking, ale dramaturgie premiéry. A tu si organizace napsala sama na sebe.
Samhain 31. října a otazník, který na webu pořád svítí
G MMA 1: Samhain se koná 31. října 2026 v pražské Nové Spirále, podle Fight-live od 18:00. Velký sál podle údajů Výstaviště pojme 781 sedících nebo 690 stojících diváků a web organizace hlásí vyprodáno. Komu lístek nezbyl, zbývá přenos.
Vrchol programu to ale nebude. Oficiální karta označuje jako hlavní zápas večera souboj Muradova se šesti Kotláry; Kaluba s Jírou berou pozornost, ne místo hlavního taháku.
Jedna drobnost říká, jak čerstvá ta změna je. Ve chvíli, kdy redakce MMAmagu kartu kontrolovala, tedy 27. října 2026 v 11:49, u Kalubova jména pořád stál otazník a štítek s mámou proti synovi. Oznámení běželo médii, zatímco web ještě ukazoval starou položku.
Z rodinného zápasu rovnou proti společníkovi firmy, která G MMA provozuje: Kaluba šel do karty jako syn proti matce a vychází z ní jako soupeř muže zapsaného u provozovatele show.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková