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Ještě šílenější než Vyšehrad? Filmová Lajna útočí s nahláškovaným trailerem a Langmajerem

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Nejen fanoušci Laviho se dočkají svého oblíbeného sportovního fanatika v kinech, v kinosálech se objeví i hrdina, pro něhož není žádné plátno dost velké. Elitní hokejový kouč Luboš Hrouzek stojí před další výzvou a fanoušci si mohou říct: Lajna - konečně film!
Ještě šílenější než Vyšehrad? Filmová Lajna útočí s nahláškovaným trailerem a Langmajerem

Ještě šílenější než Vyšehrad? Filmová Lajna útočí s nahláškovaným trailerem a Langmajerem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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