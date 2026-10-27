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Amazon, banky i aerolinky zavírají dveře AI agentům. Nejde jen o bezpečnost, chrání si tím vlastní zisky

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Největší americké platformy, finanční domy i letecké společnosti od podzimu 2026 systematicky blokují externí AI agenty.
Mobilní telefon v ruce, ChatGPT AI

Mobilní telefon v ruce, ChatGPT AI

Zdroj: Pexels
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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