Vodní kámen kolem kohoutku odstraníte bez jediného drhnutí. Stačí ocet za pár korun a papírová utěrka na 30 minut

Každý, kdo někdy drhl okraj kohoutku houbičkou, zná výsledek. Bolí zápěstí, šedavý lem zůstává a lesklý chrom má nové rýhy. Přitom stačí utrhnout kus papírové utěrky, pořádně ji nasáknout obyčejným kvasným lihovým octem a obtočit kolem zaneseného místa. Po čtvrthodině až půlhodině jde změklá usazenina setřít měkkým hadříkem téměř bez námahy. Univerzita v Georgii popisuje ve svém úklidovém manuálu přesně tento fígl. Klíčem je kontakt: utěrka udrží kyselinu na svislé a zaoblené ploše, odkud by obyčejné polití během vteřiny odteklo. Když vlhký papír vydrží na místě pár desítek minut, chemie stihne odvést to, co by jinak stálo hodnou dávku síly.
Ocet na vodní kámen krok za krokem: utěrka pracuje za vás
Postup zvládne kdokoli, kdo má doma kuchyňskou roli a láhev octa:
Namočte papírovou utěrku nebo měkký hadřík do kvasného lihového octa tak, aby nasákly, ale nekapalo z nich proudem. Obtočte nebo přitiskněte je kolem paty kohoutku, kde se usazenina drží nejvíc. Nechte působit zhruba 15 až 30 minut. Ocet na povrchu nesmí zaschnout, v takovém případě utěrku znovu zvlhčete. Setřete změklý kámen mikrovláknem nebo jemnou houbou. Opláchněte čistou vodou a baterii důkladně osušte.
Podle nás je to nejrozumnější první pokus u běžného nánosu. Kyselina se pouští do samotné příčiny problému a vy současně omezíte mechanické škrábání, které na baterii zanechává trvalé stopy. U staršího, zažraného lemu se vyplatí cyklus raději zopakovat dvakrát či třikrát po kratší době, s oplachem a kontrolou povrchu mezi jednotlivými koly, než nechat ocet působit celé odpoledne.
Výrobci baterií pracují s mírnější variantou. Kohler doporučuje ručník namočený ve směsi bílého octa a teplé vody v poměru jedna ku jedné na pět až deset minut. U citlivějších kousků je ředění rozumnou pojistkou.
Proč kyselina octová rozpouští vodní kámen u kohoutku
Usazenina u kohoutku vypadá jako nečistota, chemicky však jde o minerál. Tvrdá voda nese rozpuštěný vápník a hořčík, a když se kapky odpaří, zůstane po nich pevný uhličitan vápenatý. Americká geologická služba (USGS) ve svém výkladu o
tvrdosti vody uvádí, že kyselost octa pomáhá minerální částice rozpouštět tak, aby je voda snadno odplavila. Drhnutí bojuje s následkem silou. Kyselina míří na podstatu.
V českých domácnostech je to aktuální starost. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) na své stránce o
pitné vodě třídí tvrdost takto:
Kategorie Tvrdost (mmol/l) Středně tvrdá 1,26 až 2,5 Tvrdá 2,51 až 3,75 Velmi tvrdá nad 3,76
Brněnské vodárny k tomu připomínají, že vyšší tvrdost vede k tvorbě vodního kamene, zarůstání potrubí a poškozování spotřebičů. Kdo bydlí v oblasti s tvrdou vodou, bude po octové utěrce sahat pravidelně. Hodnotu pro svou adresu zjistíte u místní vodárny.
Nánosy navíc nejsou jen kosmetická vada. Hansgrohe upozorňuje, že vodní kámen v perlátoru zhoršuje funkci i tvar proudu.
Ocet za třicet korun, nebo sprej za stovku?
Cenový rozdíl je výrazný. Srovnání vychází z nabídky, kterou jsme dohledali v obchodech:
Přípravek Balení Cena Přepočet na litr Bzenecký ocet kvasný lihový (Tesco) 1 l 29,90 Kč 29,90 Kč Cillit Bang proti vodnímu kameni (Tesco) 750 ml 109,90 Kč 146,53 Kč Cillit Bang, nejlevnější nabídka (Zboží.cz) 750 ml od 67 Kč cca 89 Kč
Ocet tedy vychází třikrát až pětkrát levněji. Drogistické přípravky přitom fungují na příbuzném principu. Cillit Bang staví na kyselině citronové doplněné povrchově aktivními látkami a parfémem, Frosch z dm nabízí čistič s malinovým octem a přírodními kyselinami. Za příplatek kupujete vůni, sprejovou hlavici a pohodlí, chemická podstata zůstává podobná.
Z kuchyně se nabízí i citron. Univerzita v Utahu řadí citronovou šťávu i bílý ocet mezi kyselé prostředky, které si s alkalickým kamenem poradí. Oblíbené míchání octa s jedlou sodou ale smysl postrádá: kyselina se zásadou zreaguje, vznikne voda, octan sodný a oxid uhličitý a z účinné kyseliny zbude málo. Pokud chcete sodu použít, sáhněte po ní až po octovém kole jako po jemné dočišťovací pastě.
Chrom vydrží víc, zlatá a matná černá vyžadují opatrnost
Materiál baterie rozhoduje, jak dlouho může ocet působit. Franke ve svých
pokynech k čištění baterií připouští roztok octa a vody u chromu i u odolných PVD povrchů. Moen u zvláštních úprav včetně práškových laků povoluje směs půl na půl jen na omezenou dobu a s následným oplachem. Choulostivější bývají zlaté, niklové, mosazné, bronzové, matné a lakované povrchy, stejně jako baterie s poškrábanou vrchní vrstvou.
Než utěrku přiložíte, projděte si návod od výrobce a vyzkoušejte ocet na skrytém místě. A pak několik zásad, které platí vždy:
žádné kovové škrabky ani drátěnky, žádné abrazivní houbičky, sypké prášky a pasty, nekombinovat více čisticích prostředků najednou, po každém ošetření opláchnout a vysušit.
Nejlevnější prevence stojí ještě méně než ocet. Delta i GROHE doporučují po použití baterii otřít a osušit, protože právě odpařené kapky u paty kohoutku zakládají příští bílý lem. Hadřík pověšený vedle umyvadla tak ušetří i těch třicet korun.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková