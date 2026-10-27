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Vodní kámen kolem kohoutku odstraníte bez jediného drhnutí. Stačí ocet za pár korun a papírová utěrka na 30 minut

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Vodní kámen kolem kohoutku odstraníte bez jediného drhnutí. Stačí ocet za pár korun a papírová utěrka na 30 minut

Vodní kámen kolem kohoutku odstraníte bez jediného drhnutí. Stačí ocet za pár korun a papírová utěrka na 30 minut

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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