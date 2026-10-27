Kováč přiznal, že v zimě dojde ke změnám v Plzni. Sedm hráčů bojuje o místo a někteří mohou odejít na hostování

Neděle 25. října, Doosan Arena a další rána. Pardubice odvezly z Plzně výhru 2:1 a Kováč po zápase nemluvil o taktice ani o smůle. Mluvil o lidech. Charakter podle něj ukázalo jen „pár hráčů“, nasazení některých v prvním poločase označil za tragické a příště chce posílat na hřiště ty, kdo se za klub „rozbijí na kaši“. Dva dny předtím po evropské prohře s Levski oznámil, že v zimě „určitě nějaké změny budou“ a bude jich „víc“. Jména nepadla. Spočítali jsme proto minuty, góly a asistence sedmi hráčů z okraje a kolísající části kádru. Výsledek je nepříjemnější, než by se dalo čekat: Plzni nestačí vyměnit jednoho hráče v základu.
Dvě porážky, dvě různé kritiky
Obě prohry skončily stejně, 1:2, ale Kováč po nich řekl něco jiného. Po Levski mluvil jako sportovní manažer. Plzeň podle něj už analyzuje kádr, na trhu bude aktivní a chybí jí hlavně kvalita v útoku a konzistence. Zmínil i opakované individuální chyby v obraně.
Po Pardubicích už mluvil jako trenér, kterému došla trpělivost. Jako pozitivní příklad uvedl Matěje Vydru. Ten byl podle Kováče krátce po operaci, měl za sebou tři tréninky, a přesto „šel se rozbít“. Kontrast s ostatními nechal trenér vyznít bez dalšího komentáře. Pardubice pro něj byly „největší zklamání“ v Plzni.
Tabulka jeho slova podpírá. Podle oficiální tabulky Chance Ligy má Plzeň po dvanácti kolech bilanci čtyř výher, čtyř remíz a čtyř porážek, 16 bodů a skóre 24:21. Na šesté místo, které znamená boj o titul, ztrácí čtyři body. Zezadu se blíží Bohemians se stejným počtem bodů a zápasem k dobru, Hradec Králové je jen bod za ní.
Sedm jmen a co o nich říkají čísla
Kováč konkrétní hráče nejmenoval, a tak to nebudeme dělat ani my za něj. Ligová statistika ale mluví sama.
|Hráč
|2026/27 (zápasy / minuty / G+A)
|2025/26 liga
|Co se změnilo
|Karel Spáčil
|5 / 288 / 0+0
|24 / 1 348 / 1+1
|vypadl ze sestavy
|Cheick Souaré
|8 / 393 / 1+2
|29 / 1 848 / 3+5
|menší role
|Tomáš Ladra
|9 / 500 / 1+1
|32 / 2 021 / 4+7
|pokles produktivity
|Jiří Panoš
|4 / 143 / 0+0
|11 / 299 / 0+0
|stále málo minut
|Prince Adu
|7 / 347 / 1+0
|29 / 1 558 / 7+1
|prudký propad
|Mohamed Toure
|1 / 8 / 0+0
|bez startu
|prakticky nehraje
|Salim Fago Lawal
|7 / 221 / 0+0
|bez startu (v EL 2 zápasy / 137 min)
|bez gólu i asistence
U Spáčila je propad nejostřejší. Sezonu začal třemi zápasy po devadesáti minutách. Pak přišlo čtrnáct minut se Slováckem, čtyři na Slavii a od 20. září v lize nenastoupil. Kováč jeho vyřazení veřejně nevysvětlil. Podle nás ho odsunula hlavně nová konkurence v obraně: klub přivedl Gabriela, Vavra, Pališčáka a Prebsla a nejvíc minut v týmu má Dweh.
Souaré loni odehrál přes 1 800 minut a podílel se na osmi gólech. Letos je spíš doplňkem rotace. Ladra je nejznámější jméno sedmičky. V květnu dal první reprezentační gól v přípravě s Kosovem, do konečné nominace na mistrovství světa se ale nevešel. Loni připravil sedm gólů, letos po pěti stech minutách jediný.
Pád Adua dává smysl jen v kontextu loňska. Tehdy dal sedm ligových gólů, letos jeden. Ještě výmluvnější je trojice ofenzivních hráčů Adu, Lawal a Toure: dohromady mají v lize jeden gól. Christophe Kabongo jich sám nastřílel pět.
Kdo je nejvíc ohrožený
Ověřený seznam odchodů neexistuje. Následující úvaha je redakční dedukce postavená na minutách, věku a typologii. Nejohroženější podle nás nejsou největší jména, ale hráči, kteří po příchodu posil přestanou do skládačky zapadat.
- Mohamed Toure odehrál v lize osm minut. Pokud se nic nezmění, je hostování nejlogičtější varianta pro hráče i pro klub.
- Jiří Panoš je nejcitlivější případ. Osmnáctiletý záložník podle FAČR podruhé za sebou získal ocenění nejlepšího hráče roku ve starším dorostu. Proti Pardubicím odehrál poločas v základu. Pokud mu Plzeň po zimních nákupech nedokáže slíbit pravidelné minuty, dává hostování s jasnou rolí větší smysl než lavička. Přestup by byl zbytečné riziko.
- Salim Fago Lawal má 221 minut bez gólu i asistence. Jeho budoucnost bude podle nás záviset hlavně na tom, jakého útočníka Plzeň přivede.
- Prince Adu může zůstat i odejít, podle toho, jak se zimní příchody do ofenzivy poskládají. Kolem jeho smlouvy se objevují spekulace, ověřené údaje o její délce ale v dostupných zdrojích chybějí.
Spáčil, Souaré a Ladra jsou jiná kategorie. U nich nejde o hostování, ale o to, zda se dokážou vrátit na loňskou úroveň. Hlavně u Ladry má Plzeň důvod věřit, že na víc má.
Liberecká stopa: Kayondo a Faye
Kam Plzeň v zimě sáhne, naznačuje iSport. Podle něj má klub velký zájem o libereckou dvojici Aziz Kayondo a Fallou Faye. Dvacetiletý Senegalec Faye patří k nadějím ligy. Čtyřiadvacetiletý Uganďan Kayondo hraje na levé straně obrany a v aktuální sezoně odehrál za Liberec jedenáct zápasů a 987 minut a dal jeden gól.
Směr je čitelný. Plzeň nehledá jen zahraniční talenty, kteří by se v lize teprve rozkoukávali, ale hráče ověřené přímo v Chance Lize. Volba Liberce je navíc trochu ponižující: severočeský klub je pátý s 20 body, přestože odehrál o zápas méně, a hlavně má skóre 13:7. Proti plzeňským 21 inkasovaným gólům je to jiný svět. A v prvním kole vyhrál v Plzni 3:1.
O hráčské výměně iSport nepíše. Spekulace, že by některý ze sedmi hráčů mohl putovat opačným směrem, by tak zatím byla jen úvahou bez opory.
Problém není jedno jméno
Čtyřiadvacet vstřelených gólů za dvanáct kol není málo. Plzeň má ale problém s tím, co se děje mezi nimi. Křehká obrana, výkyvy výkonu a špatné reakce ve chvíli, kdy soupeř skóruje první. Kováč po Levski otevřeně kritizoval střídající hráče: chyběl mu náboj, odvaha, kvalita v soubojích jeden na jednoho a přínos proti zatažené obraně.
Tohle je podle nás jádro věci. Když z lavičky přicházejí hráči, kteří nemění průběh zápasu, celé mužstvo spoléhá na pár jmen v základu. Jakmile jedno z nich vypadne nebo nemá den, nemá ho kdo nahradit. Data sedmi hráčů to potvrzují: skoro u všech klesla minutáž i produktivita zároveň.
Zima proto nebude o jednom velkém nákupu. Půjde o to, kdo z kádru vypadne, kdo dostane šanci jinde a jestli nově příchozí přinesou to, co Kováč postrádá nejvíc. Do přestávky Plzeň v lize ještě čeká Ostrava, Sparta, Bohemians, Zbrojovka, Teplice a Zlín. Každý z těch zápasů je pro hráče z okraje konkurz.
Kováč laťku nastavil jedním příkladem. Vydra po operaci a se třemi tréninky v nohách šel do zápasu naplno. Kdo z této sedmičky to v příštích týdnech zvládne také, ten si v lednovém rozhodování může výrazně pomoci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle