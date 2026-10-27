Vaše telefonní číslo o vás prozradí více, než tušíte. Stačí jeden únik a nabourají se do bankovnictví, e-mailů i „socek“

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Volání v OS Android

Volání v OS Android

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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